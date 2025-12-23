23歲莊子璇近照外貌被指再升級 網民：認唔出係佢！

現年23歲嘅2023年港姐冠軍莊子璇（Hilary），當選後備受TVB重用，除咗擔任多個大騷司儀之外，仲有份主演台慶劇《金式森林》。不過佢由奪冠至今，外貌變化一直成網民討論話題，網民經常將焦點放於莊子璇個鼻，質疑佢個鼻比起參選港姐時變得又直又尖，指佢由「豬膽鼻」變「間尺鼻」，更有網民認為佢完全唔同咗樣。

近日佢喺社交網站上載近照，相中嘅佢皮膚雪白，擁有一雙大眼睛、明顯嘅臥蠶、又直又尖嘅鼻，與最初當選港姐時判若兩人。網民睇完新相後，紛紛留言「本身夠靚......又整埋對眼」、「唔同咗樣」及「認唔出係佢！」等等，被質疑外貌再度升級。

對於被質疑整容，佢今年曾大方回應，表示自己化妝技術改進，及自己經常使用護膚品及做facial，加上近年瘦咗好多，所以先與參選時嘅自已唔同，堅稱只係化妝效果。

