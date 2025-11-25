23 條 ⎮葵涌廣場班戟店一男一女涉嫌煽動被捕｜Yahoo

小一自行分配學位公布結果 附辦理註冊、叩門等日程
16:20 更新
警務處國家安全處證實，昨日（24 日）於葵涌區採取執法行動，拘捕一名 32 歲本地男子和一名 27 歲本地女子，指控他們違反《維護國家安全條例》第 24 條「作出具煽動意圖的作為」罪、「協助罪犯」罪及「管有危險藥物」罪。
警方稱，該名男子涉嫌於 2020 年 10 月至 2025 年 10 月期間，多次透過其擁有的店鋪的社交媒體平台發布具煽動意圖的帖文，並資助危害國家安全的活動。經調查後，警方亦於被捕男女位於葵涌區的住所檢獲小量懷疑大麻。兩名被捕人現正被扣留調查。
警方亦取得法庭手令，搜查其位於葵涌區的店鋪，檢走現金及相關單據。
【Yahoo 新聞報道】《Yahoo 新聞》接獲消息稱，葵涌廣場一名男子昨日（24日）中午被捕，涉嫌煽動罪。
Threads 上有帖文顯示，昨日葵涌廣場一間班戟店被警員拉起封鎖線搜查。
