234瘦身飲食法比168斷食更科學？3大減肥秘訣告別復胖，實測1年激減23kg！

減肥方法千百種，從168間歇性斷食、生酮飲食到高蛋白飲食，你是否已經嘗試過無數網上爆紅的減肥法？然而，有人餓到心情暴躁，有人則因生酮飲食復胖的比減掉的更多。最近大熱的「234瘦身飲食法」卻被譽為最不虐待身體的減肥方法，由營養師宋侑璇提出，將蛋白質、澱粉、脂肪精準分配為「25：35：40」，既能減脂、又能避免肌肉流失。更誇張的是，有人實際執行1年，竟然成功減去23kg！

234瘦身飲食法是甚麼？

234瘦身飲食法的核心概念是透過三餐各控制在400至500卡，將一天總熱量維持在1,200至1,500卡之間，確保基礎代謝正常運作，再以運動燃燒多餘脂肪。其獨特之處在於3大營養素分配，蛋白質25%、全穀澱粉35%、優質脂肪40%。這樣的比例不僅避免肌肉在減重過程中流失，也能穩定血糖、維持長時間的飽足感。

234瘦身飲食法原理大拆解

蛋白質25%：守住肌肉線條

優質低脂蛋白質的攝取量由傳統建議的15%提升至25%，目的是在減重期間有效防止肌肉流失，維持身體的代謝能力。例如雞蛋就是絕佳的優質蛋白來源，既能飽足又能維持肌肉。

澱粉35%：選對全穀才有效

這裡強調的是選擇全穀類等「好的醣類」，而非精緻「糖類」，它們能提供豐富的膳食纖維與維他命B群，有助於穩定食慾，避免因血糖劇烈波動而引發暴食衝動。可主打糙米、燕麥、番薯等高纖全穀澱粉，能避免血糖大起大落，減少情緒化飲食。

脂肪40%：選擇好油脂

減重期關鍵不在於少油，而是「吃對油」，選擇身體所需的必需脂肪酸。如牛油果、堅果、橄欖油，皆富含必需脂肪酸，能有效穩定血糖，同時提供持久的飽足感，延長飽足感。

234瘦身飲食法比168斷食更好？

相較於168斷食法以及生酮飲食法，234飲食法強調「均衡」。三餐均有碳水與蛋白質，既不會暴餓，也能逐步讓體脂下降。若遇到減重停滯期，還能搭配每週2天的輕斷食，效果更佳。

234瘦身飲食法3大秘訣

234瘦身飲食法秘訣1. 早餐要吃對

應於起床後的黃金1小時內完成早餐，並先飲用300至500ml的溫水，為整夜缺水的身體補充水分。一份理想的早餐應包含半碗全穀根莖類、一至兩份固體蛋白質以及一碗熟蔬菜。同時，早餐應避免冰冷飲食、蛋糕、果醬等含糖食物以及未經烹調的生食，以減輕身體的消化負擔。

234瘦身飲食法秘訣2. 睡眠充足

優質的睡眠更是達成瘦身目標的關鍵，科學研究早已證實睡眠不足會促使體內分泌過量的「飢餓荷爾蒙」，導致食慾失控。因此，建議將就寢時間調整至晚上11點前，確保充足的睡眠，讓身體能正常分泌有助於抑制食慾、提升代謝的「瘦體素」，擺脫瘦不下來的困境。

234瘦身飲食法秘訣3. 見字飲水

要加速身體新陳代謝，水分的補充絕對是不可或缺的一環。每日飲水量的基本標準是個人體重（kg）乘以35，並根據活動量額外增加500至1,000ml。充足的水分不僅能提升代謝率，更能有效控制食慾，因為身體缺水時可能釋放出與飢餓相似的訊號。值得注意的是，無糖茶與咖啡雖可飲用，但不能計入每日總飲水量。

