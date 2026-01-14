「24反恐任務」男星涉嫌毆打司機遭捕 160萬交保

（法新社洛杉磯13日電） 加拿大男星基佛蘇德蘭（Kiefer Sutherland）涉嫌毆打共乘車司機，洛杉磯警方12日清晨接獲報案後隨即將他逮捕。

洛杉磯警方表示，經調查認定59歲的基佛蘇德蘭上了一輛共乘車後毆打司機，並「對受害人發出刑事恐嚇」。警方指出，司機傷勢輕微，當時無須送醫治療。

警方表示，基佛蘇德蘭因涉嫌刑事恐嚇被捕。根據監獄紀錄，他在數小時後以5萬美元（約新台幣160萬元）保釋金獲釋，並預定於2月2日首度出庭應訊。

媒體已致信蘇德蘭的公關代表尋求評論，但並未立即獲得回覆。

基佛蘇德蘭最為人熟知的作品，是在福斯電視台（Fox TV）的驚悚動作影集「24反恐任務」（24）及其多部衍生作品中，飾演的聯邦探員傑克鮑爾（Jack Bauer）。

他還曾主演「粗野少年族」（The Lost Boys）和「少壯屠龍陣」（Young Guns），並演出名導羅勃雷納（Rob Reiner）執導的電影「站在我這邊」（Stand by Me）與「軍官與魔鬼」（A Few Good Men）。