24小時寵物醫院VetiVa星級醫療設備全面支援！狗狗瑜伽、頌缽音療及寵物普拉提都有
位於尖沙咀維港文化匯K11辦公大樓的VetiVa Center For Animal Wellness佔地7,920平方呎的動物醫院，以「星級服務」新定義寵物醫療體驗，結合頂級醫療設備、專科團隊及貼心設計，為香港寵物及主人們提供專業、先進且價格合理的醫療照護。
頂尖醫療團隊坐鎮
VetiVa 是一家本地自營、非企業化的動物醫院，旨在讓寵物獲得最好的照顧。VetiVa由資深獸醫團隊領軍，包括首席醫療官Dr. Joshua Steinhaus，他擁有DACVIM和DECVIM資格，專攻內科；內科專家Dr. Urszula Bartoszuk，具備BA、BVMS等多重學位及歐美認證；心臟科Dr. Kenny Carroll，DVM、PhD背景，專精心臟內科；還有小型動物外科專家，持有BVetBiol、BVSc等資格及DACVS-SA、DECVS雙認證。這些國際級醫師將提供全方位專業服務，讓寵物得到最精準診治。
全天候VIP尊享服務
專用貓科病房降低噪音與氣味，營造零壓力康復環境。24 小時加護病房設有先進監控
與生命支持系統，並由資深醫護團隊值守。隔離病房配備獨立空氣循環與特別照明，
適合傳染病治療並兼顧其他寵物安全。
19 樓 VIP 走廊採用工業風裝潢，定期展出本地藝術作品，部分收益捐贈慈善，體現醫
院社會責任。20 樓 760 平方呎多用途廳則用於講座、企業工作坊及促進身心健康的活
動，例如狗狗瑜伽、頌缽音療及寵物普拉提，推廣人寵共融的健康理念。
VetiVa 配備香港寵物醫院罕見的頂級設備，64 層 CT 掃描儀能實現高速成像，顯著縮
短全身麻醉時間。血液透析機為中毒、患有急性腎病及免疫系統疾病的寵物提供生命
支持。
螢光透視鏡透過提供即時體內影像，精準輔助微創手術與介入性治療，其優勢
在於能避免進行傳統的侵入性手術，降低相關風險。高清內視鏡、超聲波、X 光及腹
腔鏡設備，讓醫療團隊能進行從卵巢切除術到肺葉切除術等各類複雜微創手術。
VetiVa Center For Animal Wellness
地址： 尖沙咀 K11 Atelier 19 及 20 樓
