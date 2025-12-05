24歲男旅客昨自泰國曼谷抵港 行李檢13公斤懷疑大麻花

【on.cc東網專訊】香港海關昨日(4日)在香港國際機場偵破一宗行李藏毒的販毒案件，檢獲約13公斤懷疑大麻花，估計市值約260萬元。被捕男子已被控以一項販運危險藥物罪，並將於明日(6日)在西九龍裁判法院提堂。

案情指，一名24歲男旅客昨日從泰國曼谷飛抵本港。海關人員替他進行清關時，在其寄艙行李內發現該批懷疑大麻花，遂把該名男子拘捕。

根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款五百萬元及終身監禁。

