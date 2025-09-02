240W USB-C 纜線可同時為 Apple Watch、手機及筆記型電腦充電

Zens 最近推出的 Pro 2 和 Pro 3 USB-C 充電線具備了額外的功能，並對未來的充電需求提供了一定的保障。雖然這並不是全新概念，因為早在今年，Nomad 的通用充電線就已經能夠同時為 Apple Watch 和其他設備充電，但 Zens 的新產品在功能上有所提升。

Pro 2 USB-C 充電線的價格為 €49.99（約 $58 / 約 HK$ 452），內建的 Qi2 無線充電器可以以最高 15W 的速度為智能手機或耳機進行無線充電。雖然它不支援 Qi2.2，因此無法實現更快的 25W 無線充電，但與 140W 的充電器兼容，能夠為高耗電的筆記本電腦充電。Zens 表示，該充電線在未來更強大的充電器普及後，也將支持最高達 240W 的充電速率。

Pro 3 USB-C 充電線的價格為 €99.99（約 $117 / 約 HK$ 914），在 Pro 2 的基礎上增加了額外的無線充電器，特別為 AirPods 和 Apple Watch 提供充電功能。這兩款產品的長度均為 59 英寸，目前已經開始接受預購，預計在 2025 年 10 月發貨。

