25歲前港姐邱晴曾被封「嫩版李珊珊」 8年間被指變化極大

邱晴於2017年參選香港小姐競選，獲封「嫩版李珊珊」，最後以17歲之齡晉身五強。落選三甲之後，邱晴簽約TVB，並入讀第29期無綫藝員訓練班，曾被安排於劇集《愛．回家之開心速遞》、《白色強人》、《金宵大廈》、《那些我愛過的人》等等客串，又曾做過《美女廚房3》美女學徒及兒童節目《Think Big天地》主持，2021年，邱晴離巢TVB，嘗試更多唔同發展，包括拍攝ViuTV節目《家務戰場》、推出寫真書、與朋友營運YouTube channel等等，表示因為之前做藝人嘅儲落唔少人氣，因此都有唔少KOL工作，加上自己唔大洗，所以維持生活都冇太大問題。邱晴不時更新社交平台發布近況；日前，佢就分享一輯新相，其樣貌與以往極大分別？

邱晴近日大曬多張靚相，照片中嘅佢穿著黑色名牌長裙，頭戴圓頂草帽，展現出高貴優雅氣質，與過往港姐時期嘅稚氣感好大分；其招牌圓臉及豬膽鼻亦消失，變成瘦削臉龐、鳳眼和筆直鼻子，讓人幾乎認唔出佢。此外，邱晴亦曾苦練新興極限運動「荷蘭飛環」（YOU.FO），晉身香港代表隊，並擔任中國香港新興運動推廣大使，活躍於運動節目主持崗位。

