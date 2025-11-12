最平稅貸利息、現金優惠回贈大比拼 抓緊借平錢機會
25 歲「西瓜卡企鵝」即將畢業！Suica 2026 年秋季大革新！支援 QR Code 支付、上限升至 30 萬日圓
JR 東日本宣佈「Suica Renaissance」第二彈，Mobile Suica 功能將大幅強化，引入伺服器餘額、轉帳及「後支付」功能，告別 2 萬日圓上限。
日本 JR 東日本 (JR East) 於 11 月 11 日公佈了名為「Suica Renaissance」的重大更新計劃第二彈，宣佈將於 2026 年秋季為「Mobile Suica」應用程式追加 QR Code (コード決済) 支付功能，同時儲值上限也將大幅提升。
JR 東日本表示，為了應對超越目前 Suica 2 萬日圓上限的購物需求，將在 2026 年秋季引入一套獨立於現有 SF (電子貨幣) 的伺服器餘額管理系統。
這項更新將帶來多項重大變革：
支援 QR Code 支付： Mobile Suica 將加入 QR Code 支付功能，讓用戶可以像使用其他電子錢包一樣掃碼付款，適用於更高額的消費場景。
儲值上限大幅提升： 新的伺服器餘額系統，將允許儲值上限由目前的 2 萬日圓大幅提升至 30 萬日圓。
引入「後支付」功能： 透過與 JR 東日本集團的信用卡「View Card」 (ビューカード) 綁定，用戶將可使用「後支付」 (あと払い) 服務，無需預先儲值亦可進行支付。
新增轉帳及優惠券功能： 未來用戶將可以透過 App 向家人或朋友「發送和接收」Suica 餘額 (Value)，同時亦會加入優惠券、以及發行地區或店舖限定的 Value 等功能。
透過這些更新，JR 東日本希望用戶在日常乘搭電車時使用傳統的 Suica 感應式支付，而在購物時則可選用新支援的 QR Code 支付，實現「Suica 本身的變革」。
然而，在公佈新功能的同時，JR 東日本也投下了一顆震撼彈：自 2001 年度 Suica 誕生以來一直擔任其形象角色的「Suica 企鵝」 (Suicaのペンギン)，將在其 25 周年，即 2026 年度末 (2027 年春季) 正式「畢業」 (卒業)，並交棒給全新的形象角色。
「Suica 企鵝」的原作者坂崎千春 (Sakazaki Chiharu) 亦發表感言，表示「Suica 企鵝」能作為 Suica 的角色走過 25 年的漫長時間感到非常幸福，並感謝大家一直以來的支持。
JR 東日本表示，新的形象角色將旨在承載「與生活有著廣泛連結、不斷進化的 Suica 形象」，並考慮在角色的誕生過程中，以某種形式讓用戶參與其中。
更多內容：
Suica、26年秋に「コード決済」対応 Suicaペンギンは「卒業」 - Impress Watch
「Suica Renaissance」 第 2 弾 - JR 東日本
