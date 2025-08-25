25 歲完成環遊全球 195 國 強迫症青年真・無處不旅遊

Mofid 以 25 歲之齡完成旅遊全球 195 個國家，在 2018 年，他以網球運動記者身分到訪香港，其間登上昂坪觀光。 （cameronmofid.com）

強迫症是常見的精神問題，患者有些不停洗手，有些不停蒐集。在美國，20 歲的學生 Cameron Mofid 嚴重到強迫自己不停旅遊，25 歲就遊歷了全球 195 個國家。他的足迹跨越六大洲，單是在亞洲已到訪過 48 個國家，香港澳門均有他的身影。他說旅遊教曉他好奇與同理心的重要，還學會與強迫症共存。

五年前肺炎疫症促成宏願

Mofid 12 歲時確診強迫症，他總是不停洗手、不停拍打東西，甚至重播同一段對話。2020 年全球肺炎大爆發，身處邁亞美的他當時 20 歲，被迫獨留在家期間症狀惡化，令他感到有出走的需要。他上網搜查旅遊目的地，希望封關措施解禁後可以立即起行。

然後他發現，世上去過外太空的人，數量比周遊過全球 195 個國家的人還多。他很是震驚，過去只有大約三百人真正環遊過世界，其中健力士世界紀錄的一位保持者以 21 歲之齡完成入境 195 個國家，不過他在部分國家只是轉機，沒有真正逗留。Mofid 計劃遊遍 195 個國家，而且是真正到訪。

Mofid 在 2018 年攝於天壇大佛下。（cameronmofid.com）

其實早在肺炎疫症前，生於埃及 / 波斯裔家庭的 Mofid 年少時已隨父母去過埃及，又以網球運動記者身分到訪過舉辦大賽的地方，包括香港、倫敦、摩洛哥、意大利和新加坡等等。他說旅遊有助紓緩他的強迫症問題，至 20 歲時，已遊歷過 50 個國家，但距離 195 個國家這個目標還很遙遠。

喬裝入境阿富汗一度被扣查

為了儲錢旅遊，他大學時期同時修讀更多學分，得以提早畢業，結果他在兩年七個月內便完成了工商管理碩士課程。他又兼職多份工作，包括售賣門票，往往工作至凌晨四時。為着爭取時間旅遊，他完成畢業試後翌日即動身飛往蘇丹，連畢業禮也沒有出席。

在這幾年間，他每次出發就一次過到訪 7 至 20 個國家。一些國家特別高危，例如進入阿富汗，他在當地人建議下，穿起阿富汗人服裝，由巴基斯坦入境。怎料巴基斯坦邊境人員質疑他為何要喬裝進入阿富汗，一度扣查 Mofid，其間身邊還有一名男子被警員鞭打。他很害怕，幸好最終邊境人員接納他的解釋，成功在阿富汗達陣，還有一位塔利班士兵手持機關槍歡迎他，請他飲茶。

為求從巴基斯坦成功入境阿富汗，Mofid 在當地人建議下穿起阿富汗人服裝進入，不料反被巴基斯坦邊境人員扣查。 （cameronmofid.com）

從他的個人網站可見，他曾在 2018 年到訪香港及澳門，去過昂坪、維園、中環、山頂及尖沙嘴等地點。至今年 4 月，Mofid 終於以 25 歲之齡完成目標，而最後一站就是北韓。由於當時北韓才重新開放外國旅客入境不久，他是六年以來首批到訪旅客，受到五萬名當地人歡迎。不過他並無打破最年輕環遊世界的紀錄，一位 23 歲德國男子已在今年創下了這個紀錄。

說到這裏，別以為 Mofid 患有旅遊強迫症。相反，他形容自己是利用旅遊治療自己的強迫症。當他身處落後與陌生的國度，蛆蟲與蜘蛛密佈，甚至沒有潔淨食水，迫使自己設法應對，教曉他安於接受孤獨。「現在我會把強迫症視為我的超能力量，它給予我無限好奇，去探索每一個國家，從而學會接受強迫症，與它共處。」