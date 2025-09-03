親子關係

不少父母出於「為你好」的心態，積極介入子女的學業及職志選擇，惟過度「微管理」或損親子關係及青少年自尊。突破機構及菁研工作小組的調查，26%受訪青少年認為父母對其有「微管理」傾向，試圖潛移默化地改變其想法，導致44%人在面對父母查問時，以俗稱「hea答」等敷衍方式應對。

調查於去年3至12月進行，研究以滾雪球方式收集526份15至29歲青少年問卷，逾九成半人望父母容許其在學業或職志方面自行作決定。雖然分別均逾八成人認為父母容許自己按個人興趣發展，或能夠感受到父母給予空間讓其自主安排，但亦有五成三人認為父母覺得自己「總係做得唔夠好、要教返啱」。

「微管理」青少年在為學業/職志發展作抉擇時，父母會基於子女的決定不符自己期望而介入改變子女的決定。調查發現，25.6%青少年認為父母對他們有「微管理」，例如認為父母不放心讓子女負責自己的人生(27.6%)、指父母因為自己的表現不符理想而想改變自己(26.1%)。

研究進一步發現，青少年愈感受父母覺得自己經驗不足而需要介入，愈認為父母對他們有「微管理」傾向。44%青少年在受到父母查問或關心時會以hea答，包括50%會避免受責罵而報喜不報憂。

突破輔導中心經理廖暉清指出，很多父母本著「為你好」的心態批評子女，但子女長期被否定，影響自尊與自信，最終以敷衍方式溝通，避免受傷。她認為，父母若能以開放態度面對自己的焦慮，以鼓勵、商討方式溝通接納子女想法，改善兩代關係。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/25.6-認為父母有微管理干預學業職志發展-九成半青少年想有自主空間決定未來/595722?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral