250家本港企業獲頒第二屆新質生產力企業大獎

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年10月2日 - 「大灣區新質生產力企業大獎」籌備委員會欣然宣佈，第二屆「大灣區新質生產力企業大獎」的入圍企業名單已正式完成（見附件），日前經大獎評審委員會確認後，今日正式對外公佈。



新質生產力大獎由多家商會聯合主辦，並獲香港數碼港、生產力局及香港黃金交易所作為支持機構。獎項以香港企業為主要對象，無論是上市公司、老牌企業或初創公司皆可獲得評選機會。綜合統計，首屆頒得主辦方評審委員會確認獲獎的企業單位合共達到250家，其中大部分為本港上市企業。(完整得獎名單請參閱附件，或前往頒獎活動網站www.nqpfa.org瀏覽)



第二屆新質生產力大獎將評選對象以八大範疇予以劃分，其中「機器人, 無人機, 芯片及人工智能」為今年新增類別，八大範疇部分得獎公司如下：





機器人, 無人機, 芯片及人工智能；得獎企業包括速騰聚創（02498.HK）、地平綫（09660.HK）、創新奇智（02121.HK）、黑芝麻（02533.HK）、九方智投（09636.HK）、深圳佑駕創新（02431.HK）等等。 環保節能及新能源、新材料；得獎企業包括福萊特玻璃（06865.HK）、煤氣公司（00003.HK）、基石科技（08391.HK）、海螺環保（00587.HK）、金風科技（02208.HK），以及私人企業遨想能源等等。 汽車、精密儀器、高端製造及工程；得獎企業包括濰柴動力（02338.HK）、三一國際（00631.HK）、威勝控股（03393.HK）、力勁科技（00558.HK）、丘鈦科技（01478.HK）、鷹普精密（01286.HK）、中芯國際（00981.HK）、小米集團（01810.HK）、比亞迪股份（01211.HK）等等。 生物醫藥, 藥物及儀器製造及醫療服務；得獎企業包括中國抗體（03681.HK）、藥明康得（02359.HK）、廣州白雲山（00874.HK）、華潤醫療（01515.HK）、希瑪醫療（03309.HK）、朝聚眼科（02219.HK）、先健科技（01302.HK）、康臣葯業（01681.HK）等等。 信息科技, 互聯網及智慧生活；得獎企業包括浪潮數字（00596.HK）、百富環球（00327.HK）、神州數碼（00861.HK）、有贊科技（08083.HK）、如祺出行（09680.HK）、汽車街（02443.HK）、上海聲通（02495.HK）、奧克斯電氣（02580.HK）、豐盛集團（00331.HK）等等。 酒店,餐飲、零售及營銷服務；得獎企業包括海底撈（06862.HK）、譚仔國際（02217.HK）、微盟集團（02013.HK）、喆麗控股（02209.HK）、香港科技探索（01137.HK）、蜜雪冰城（02097.HK）、古茗控股（01364.HK）、趣致集團（00917.HK）、宜搜科技（02550.HK）等等。 運輸, 貨運, 物流及供應鏈；得獎企業包括順豐控股（06936.HK）、順豐同城（09699.HK）、泛遠國際（02516.HK）、嘉泓物流（02130.HK）、圓通快遞（06123.HK）、德銀天下（02418.HK）等等。 專業服務；得獎企業包括提供環保及綠色金融服務的沛然環保（08320.HK）、職人家族辦公室、天時國際家族辦公室、衛氏律師行、Solomon JFZ、Bortland Bros. Alliance、實德環球金業(香港)、上志國際、金豐來、Memo Plus等等。

新質生產力企業大獎的創立，旨在於表彰和鼓勵優秀企業，促進行業內的創新與發展，特別是新質生產力的發展。新質生產力不僅是衡量企業競爭力的重要指標，也是推動社會進步的關鍵動力。因此，我們的評獎活動將新質生產力作為評審的主要元素之一，以認可那些在創新技術應用、生產效率提升和經濟結構優化、在可持續發展卓有成效的企業。」



新質生產力是指在特定歷史時期，通過技術創新、管理創新、制度創新等方式，推動生產力發展和經濟增長的新興力量。香港企業亦可通過創新及科技、善用綠色金融、注重社會責任、解決特定社會挑戰等路徑，強化香港企業的「新質生產力」：





科技應用：利用大數據、雲計算、人工智慧、區塊鏈等技術，提高企業服務的效率和品質，降低了成本，增強了風險管理能力。例子：智慧零售、AI直播、智慧投顧、移動支付、線上銀行服務等。 產品和服務創新：推出新的產品和服務，以滿足市場和客戶多樣化的需求。 綠色及金融創新：金融業通過提供資金支援和風險管理工具，促進科技創新，為科技型企業提供更全面的金融服務。例子：銀行通過設立科技支行、科技特色支行等，加大對科創企業的金融服務力度。通過綠色信貸、綠色債券、碳金融等工具，支援環保、節能、清潔能源等綠色產業的發展，推動經濟向綠色低碳轉型。

主辦機構目前正評估在大灣區尋找合適的合作夥伴，綜合大灣區的企業特色等因素，將此頒獎活動推向整個大灣區。



關於大灣區新質生產力企業大獎

大灣區新質生產力企業大獎由大灣區家族辦公室協會、香港國際家族辦公室總會、香港國際區塊鏈金融總會、大灣區國際醫療大健康產業總會、財經周刊《金星匯》、以及家族辦公室雜誌《家辦》聯合主辦。



新質生產力企業大獎創立，旨在於表彰和鼓勵優秀企業，促進行業內的創新與發展，特別是新質生產力的發展。新質生產力不僅是衡量企業競爭力的重要指標，也是推動社會進步的關鍵動力。因此，我們的評獎活動將新質生產力作為評審的主要元素之一，以認可那些在創新技術應用、生產效率提升和經濟結構優化、在可持續發展卓有成效的企業。有關大灣區新質生產力企業大獎的進一步資料，可瀏覽評選活動官方網站 www.nqpfa.org





附件：完整得獎名單





獎項組別

機構全稱

股份編號(如有)

1. 機器人, 無人機, 晶片設計製作及人工智慧

速騰聚創科技有限公司

02498.HK



地平綫 - W

09660.HK



深圳市越疆科技股份有限公司 - H股

02432.HK



北京極智嘉科技股份有限公司 - W - H股

02590.HK



創新奇智科技集團股份有限公司

02121.HK



黑芝麻智慧國際控股有限公司

02533.HK



九方智投控股有限公司

09636.HK



廣東晶科電子股份有限公司 - H股

02551.HK



山東天嶽先進科技股份有限公司 - H股

02631.HK



深圳佑駕創新科技股份有限公司 - H股

02431.HK



北京訊眾通信技術股份有限公司 - H股

02597.HK



峰岹科技（深圳）股份有限公司 - H股

01304.HK



藍思科技股份有限公司 - H股

06613.HK



北京賽目科技股份有限公司 - H股

02571.HK

2. 環保節能及新能源、新材料

協鑫科技控股有限公司

03800.HK



信義光能控股有限公司

00968.HK



福萊特玻璃集團股份有限公司

06865.HK



香港中華煤氣有限公司

00003.HK



華潤燃氣控股有限公司

01193.HK



昆崙能源有限公司

00135.HK



新奧能源控股有限公司

02688.HK



中國燃氣控股有限公司

00384.HK



港華智慧能源有限公司

01083.HK



新天綠色能源股份有限公司

00956.HK



基石科技控股有限公司

08391.HK



龍源電力集團股份有限公司

00916.HK



中國光大環境（集團）有限公司

00257.HK



信義能源控股有限公司

03868.HK



北京京能清潔能源電力股份有限公司

00579.HK



中國大唐集團新能源股份有限公司

01798.HK



協合新能源集團有限公司

00182.HK



慧居科技股份有限公司

02481.HK



粵海投資有限公司

00270.HK



北控水務集團有限公司

00371.HK



天津創業環保集團股份有限公司

01065.HK



中國天倫燃氣控股有限公司

01600.HK



中國海螺環保控股有限公司

00587.HK



中國能源建設股份有限公司

03996.HK



上海電氣集團股份有限公司

02727.HK



金風科技股份有限公司

02208.HK



中國港能智慧能源集團有限公司

00931.HK



中國水務集團有限公司

00855.HK



中國光大水務有限公司

01857.HK



建滔積層板控股有限公司

01888.HK



上海實業環境控股有限公司

00807.HK



瑞昌國際控股有限公司

01334.HK



海南鈞達新能源科技股份有限公司 - H股

02865.HK



中海油田服務股份有限公司

02883.HK



上海匯舸環保科技集團股份有限公司 - H股

02613.HK



江蘇國富氫能技術裝備股份有限公司 - H股

02582.HK



上海重塑能源集團股份有限公司 - H股

02570.HK



寧德時代新能源科技股份有限公司 - H股

03750.HK



雙登集團股份有限公司 - H股

06960.HK



江蘇正力新能電池技術股份有限公司 - H股

03677.HK



AX Xeco Limited 遨想能源有限公司





豐盛集團

00331.HK

3. 汽車、精密儀器及高端製造及工程

中國重汽（香港）有限公司

03808.HK



濰柴動力股份有限公司

02338.HK





中國中車股份有限公司

01766.HK



中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司

02039.HK



三一重裝國際控股有限公司

00631.HK



中聯重科股份有限公司

01157.HK



海天國際控股有限公司

01882.HK



株洲中車時代電氣股份有限公司

03898.HK



威勝控股有限公司

03393.HK



力勁科技集團有限公司

00558.HK



舜宇光學科技（集團）有限公司

02382.HK



瑞聲科技控股有限公司

02018.HK



高偉電子控股有限公司

01415.HK



丘鈦科技（集團）有限公司

01478.HK



信利國際有限公司

00732.HK



鷹普精密工業有限公司

01286.HK



天能動力國際有限公司

00819.HK



理士國際技術有限公司

00842.HK



超微動力控股有限公司

00951.HK



ASMPT

00552.HK



中芯國際集成電路製造有限公司

00981.HK



華虹半導體有限公司

01347.HK



中興通訊股份有限公司

00763.HK



小米集團

01810.HK



吉利汽車控股有限公司

00175.HK



理想汽車

02015.HK



小鵬汽車有限公司

09868.HK



蔚來集團

09866.HK



比亞迪股份有限公司

01211.HK



比亞迪電子（國際）有限公司

00285.HK



浙江三花智慧控制股份有限公司 - H股

02050.HK



博雷頓科技股份公司 - H股

01333.HK

4. 生物醫藥, 藥物及儀器製造及醫療服務業

百濟神州有限公司

06160.HK



信達生物製藥

01801.HK



中國抗體製藥有限公司

03681.HK



康方生物科技（ 開曼）有限公司

09926.HK



钜子生物控股有限公司

02367.HK



金斯瑞生物科技股份有限公司

01548.HK



藥明合聯生物技術有限公司

02268.HK



藥明生物技術有限公司

02269.HK



無錫藥明康得新藥開發股份有限公司

02359.HK



中國中藥控股有限公司

00570.HK



北京同仁堂國藥有限公司

03613.HK



中國神威藥業集團有限公司

02877.HK



廣州白雲山醫藥集團股份有限公司

00874.HK



北京同仁堂科技發展股份有限公司

01666.HK



健倍苗苗保健有限公司

02161.HK



吉林省輝南⾧龍生化藥業股份有限公司

08049.HK



位元堂藥業控股有限公司

00897.HK



百本醫護控股有限公司

02293.HK



現代牙科集團有限公司

03600.HK



錦欣生殖醫療集團有限公司

01951.HK



通用環球醫療集團有限公司

02666.HK



醫脈通科技有限公司

02192.HK



華潤醫療控股有限公司

01515.HK



美麗田園醫療健康產業有限公司

02373.HK



希瑪醫療控股有限公司

03309.HK



完美醫療健康管理有限公司

01830.HK



朝聚眼科醫療控股有限公司

02219.HK



德視佳國際眼科有限公司

01846.HK



永勝醫療控股有限公司

01612.HK



力鴻檢驗控股有限公司

01586.HK



微創醫療科學有限公司

00853.HK



上海微創醫療機器人（集團）股份有限公司

02252.HK



先健科技公司

01302.HK



康基醫療控股有限公司

09997.HK



樂普心泰醫療科技(上海)股份有限公司

02291.HK



愛康醫療控股有限公司

01789.HK



微創腦科學有限公司

02172.HK



華檢醫療控股有限公司

01931.HK



業聚醫療集團控股有限公司

06929.HK



上海瑛泰醫療器械股份有限公司

01501.HK



京東健康股份有限公司

06618.HK



阿里健康資訊技術有限公司

00241.HK



國藥控股股份有限公司

01099.HK



普華和順集團公司

01358.HK



高視醫療科技有限公司

02407.HK



北京市春立正達醫療器械股份有限公司

01858.HK



麗珠醫藥集團股份有限公司

01513.HK



上海复星醫藥（集團）股份有限公司

02196.HK



康臣葯業集團有限公司

01681.HK



中智藥業控股有限公司

03737.HK



翰森製藥集團有限公司

03692.HK



石藥集團有限公司

01093.HK



中國生物製藥有限公司

01177.HK



康哲藥業控股有限公司

00867.HK



遠大醫藥集團有限公司

00512.HK



聯邦制藥國際控股有限公司

03933.HK



先聲藥業集團有限公司

02096.HK



三生製藥

01530.HK



石四藥集團有限公司

02005.HK



上海醫藥集團股份有限公司

02607.HK



江蘇荃信生物醫藥股份有限公司 - B - H股

02509.HK



盛禾生物控股有限公司 - B

02898.HK



美中嘉和醫學技術發展集團股份有限公司



- H 股

02453.HK



方舟雲康控股有限公司

06086.HK



浙江太美醫療科技股份有限公司 - H股

02576.HK



北京華昊中天生物醫藥股份有限公司 - B - H股

02563.HK



英諾賽科（蘇州）科技股份有限公司 - H股

02577.HK



杭州九源基因工程股份有限公司 - H股

02566.HK



訊飛醫療科技股份有限公司 - H股

02506.HK



腦動極光醫療科技有限公司 - B

06681.HK



維昇藥業 - B

02561.HK



映恩生物 - B

09606.HK



Mirxes Holding Company Limited - B

02629.HK



江蘇恒瑞醫藥股份有限公司 - H股

01276.HK



佰澤醫療集團

02609.HK



派格生物醫藥（杭州）股份有限公司 - B - H股

02565.HK



廣州銀諾醫藥集團股份有限公司 - B - H股

02591.HK



泰德醫藥 (浙 江 ) 股份有限公司- H股

03880.HK



南京維立志博生物科技股份有限公司 - B - H股

09887.HK



江蘇中慧元通生物科技股份有限公司 - B - H股

02627.HK

5. 信息科技, 互聯網及智慧生活

金山軟件有限公司

03888.HK



金山雲控股有限公司

03896.HK



金蝶國際軟件集團有限公司

00268.HK



浪潮數字企業技術有限公司

00596.HK



有贊科技有限公司

08083.HK



百富環球科技有限公司

00327.HK



偉仕佳傑控股有限公司

00856.HK



神州數碼控股有限公司

00861.HK



出門問問有限公司

02438.HK



貿易通電子貿易有限公司

00536.HK



萬國數據控股有限公司

09698.HK



百度集團股份有限公司

09888.HK



快手科技

01024.HK



阿里巴巴集團控股有限公司

09988.HK



美團

03690.HK



騰訊控股有限公司

00700.HK



京東集團股份有限公司

09618.HK



美的集團股份有限公司 - H股

00300.HK



容大合眾(廈門)科技集團股份公司 - H股

09881.HK



MetaLight Inc.

02605.HK



找鋼產業互聯集團 - W

06676.HK



連連數字科技股份有限公司 - H股

02598.HK



雲工場科技控股有限公司

02512.HK



滴答出行

02559.HK



曹操出行有限公司

02643.HK



百望股份有限公司 - H股

06657.HK



如祺出行科技有限公司

09680.HK



汽車街發展有限公司

02443.HK



上海聲通資訊科技股份有限公司 - H股

02495.HK



奧克斯電氣有限公司

02580.HK



七牛智慧科技有限公司

02567.HK



廣聯科技控股有限公司

02531.HK



傲基（深圳）跨境商務股份有限公司 - H股

02519.HK

6. 酒店,餐飲、零售及營銷服務

百勝中國控股有限公司

09987.HK



海底撈國際控股有限公司

06862.HK



譚仔國際有限公司

02217.HK



微盟集團

02013.HK



喆麗控股有限公司

02209.HK



香港科技探索有限公司

01137.HK



樂思集團有限公司

02540.HK



四川百茶百道實業股份有限公司 - H股

02555.HK



蜜雪冰城股份有限公司 - H股

02097.HK



古茗控股有限公司

01364.HK



綠茶集團有限公司

06831.HK



趣致集團

00917.HK



宜搜科技控股有限公司

02550.HK



邁富時管理有限公司

02556.HK



佛山市海天調味食品股份有限公司 - H股

03288.HK



老鋪黃金股份有限公司 - H股

06181.HK



周六福珠寶股份有限公司 - H股

06168.HK



夢金園黃金珠寶集團股份有限公司 - H股

02585.HK



多點數智有限公司

02586.HK



毛戈平化妝品股份有限公司 - H股

01318.HK



草姬集團控股有限公司

02593.HK



布魯可集團有限公司

00325.HK



江蘇宏信超市連鎖股份有限公司-H股

02625.HK



滬上阿姨（上海）實業股份有限公司-H股

02589.HK



安井食品集團股份有限公司-H股

02648.HK



紐曼思健康食品控股有限公司

02530.HK



中國新消費集團有限公司

08275.HK

7. 運輸,貨運,物流及供應鏈

中通快遞（開曼）有限公司

02057.HK



京東物流股份有限公司

02618.HK



極兔速遞環球有限公司

01519.HK



嘉里物流聯網有限公司

00636.HK



杭州順豐同城實業股份有限公司

09699.HK



泛遠國際控股集團有限公司

02516.HK



嘉泓物流國際控股有限公司

02130.HK



圓通國際快遞供應鏈科技有限公司

06123.HK



德銀天下股份有限公司

02418.HK



EDA集團控股有限公司

02505.HK



順豐控股股份有限公司 - H股

06936.HK

8. 專業服務業

職人家族辦公室





天時國際家族辦公室





沛然環保顧問有限公司

08320.HK



衛氏律師行





Solomon JFZ





Bortland Bros. Alliance Limited





實德環球金業(香港)有限公司





上志國際有限公司





金豐來有限公司





Memo Plus













