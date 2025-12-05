26 TFlops vs 20 TFlops！2027年主機路線圖曝光，新 Xbox Multi-Die 堆料，PS6主打能效平衡

文章來源：Qooah.com

2027 年，遊戲主機市場將迎來重磅對決 ，Sony PS6（Project Orion）與微軟新一代 Xbox（Magnus）即將登場，兩款主機均搭載 AMD 核心方案，卻秉持截然不同的產品策略。

新 Xbox Magnus 劍指高階性能天花板，採用獨特的雙芯粒(Multi-Die)設計，408mm² 的處理器總面積堪稱豪華。其配備 68 組 RDNA 5 計算單元，26 TFlops 算力對標 RTX 5090，搭配 48GB GDDR7 RAM，為高解像度開放世界遊戲提供充足支撐。110 TOPS 的專用 NPU 更是強化了 AI 圖像重建與低延遲增強能力，而三顆 Zen 6 加八顆 Zen 6C 的核心組合，確保了強勁的多任務處理性能。這款「PC – 主機混合體」將取消實體光碟機，全面兼容 Steam、Epic 等 PC 平台，800-1000 美元的定價，精准鎖定性能發燒友群體。

PS6 則以能效為王，280mm² 的 3nm 單 SoC 設計盡顯巧思。18-20 TFlops 算力對標 RTX 5080，32GB GDDR7 RAM 滿足 4K 遊戲需求，而 160W 的低功耗僅為 PS5 Pro 的一半，實現性能與功耗的完美平衡。其未搭載專用 AI 硬件，轉而依靠 AMD FSR 4 與 PSSR 2.0 軟件方案，可提升 25% 幀率並優化畫質，同時保留可拆卸光驅，成為可能是最後一代支援實體光碟的 PlayStation 主機，700-800 美元的定價更具親民優勢。

生態延伸方面兩家均佈局手提機產品：新 Xbox 手提機將採用簡化版 Magnus 處理器，原生兼容主機與 PC 遊戲；PS6 手提機則搭載縮小版 Orion APU，依賴 PSSR 2.0 實現 720p-1080p 畫質升級，計劃與主機同步上市。

一邊是追求極致性能，一邊是堅守能效與兼容，PS6 與新 Xbox 的之間的競爭，終將由玩家的需求與市場的選擇給出答案。2027 年，遊戲硬件的全新標準，值得全球玩家共同期待。