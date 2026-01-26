錦綉花園 5 億工程︱特委會決議分拆招標遭管理公司推翻
27日氣溫恐飆至45度 澳網主辦單位籲留意
（法新社墨爾本26日電） 澳洲網球公開賽主辦單位表示，明天將迎來嚴重熱浪，氣溫可能飆升至攝氏45度，呼籲要到現場的球迷多補充水分並盡量待在陰影下。
極端高溫已迫使澳網輪椅網球賽事延後24小時進行，戶外場地的雙打及青少年組賽事也可能受到影響。
大會設有熱壓力等級（Heat Stress Scale）1至5級，當達到最高級5級時，戶外球場的比賽將暫停。
澳網明天將進行4場8強單打比賽，男女單頭號種子艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）與莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）將出賽，但比賽地點會是在屋頂可關閉的拉佛球場（Rod Laver Arena）。
主辦單位表示：「我們鼓勵大家為炎熱天氣做好準備。現場所有人的健康與安全是首要考量。」
墨爾本球場（Melbourne Park）大門會比平常更早開啟，以免球迷在烈日下長時間排隊。
其他人也在看
教宗良十四世：生成式人工智慧恐侵蝕人類身分認同
（法新社梵蒂岡24日電） 教宗良十四世（Pope Leo XIV）今天強調，生成式人工智慧（AI）存在多項風險，可能取代或扭曲人類身分認同與人際關係。教宗表示：「這項挑戰…關乎如何保護人類身分與真實的人際關係。」法新社 ・ 1 天前
市場揣測美日擬聯手護日圓 亞股普遍收跌
（法新社香港26日電） 市場揣測美國與日本官員可能聯手，支撐近來大幅走貶的日圓，亞洲股市今天普遍收跌，美元在亞洲交易時段走弱，國際金價突破每盎司5000美元大關。亞洲股市今天普遍收跌。法新社 ・ 16 小時前
冬季風暴襲美 至少10死
（法新社華盛頓26日電） 一場怪獸級冬季風暴橫掃美國，至少造成10人死亡。這場風暴造成全美逾84萬戶停電，1萬9000個航班起降被取消。法新社 ・ 14 小時前
日本東京14歲少女濫藥送院 新宿童黨集體送輔導1人藏600粒安眠藥
日本警視廳公布，在本月的17及24日，連續2個星期六，在東京都新宿歌舞伎町的周邊，帶走流連當地的32名少男少女接受輔導。當中1名14歲離家出走的女童，因為攝取大量藥物而出現抽搐需要緊急送院。在調查間，亦在1名15歲的少女身上，發現藏有600粒安眠藥。新宿歌舞伎町的「東橫」一直是離家出走或是不良少年的聚集地，並且因為濫用藥物等成為治安問題。由於日本的寒假及新年假期結束後，是少年容易受引誘犯罪的時候，日本警視廳在連續2個周末在當地採取行動，對「東橫」一帶出沒的少男少女進行調查，將32名14至19歲，未獲得家長同意在深夜外出的少男少女進行輔導，當中包括1名僅14歲，從大阪出走的少女，是2023年採取相關行動以來，帶走最多少年的一次行動。am730 ・ 15 小時前
美國冬季暴風襲擊 16州宣布緊急狀態逾13萬戶停電
（法新社休士頓24日電） 一場大規模冬季暴風24日席捲美國，為新墨西哥州與德州帶來大雪和凍雨，並自西南往東北推進，數千萬民眾恐遭遇停電、交通混亂及刺骨低溫。並預測從新墨西哥州到緬因州將出現「範圍驚人、綿延甚廣」的降雪帶。法新社 ・ 1 天前
青森酸湯4米雪埋壓屋頂！ 北海道-28新低學校停課！
日本這冬天也太會玩了吧？從1月21日開始，東北和北陸地區雪下個不停，氣象廳說這波冷空氣超猛，預計持續到1月25日，部分地方積雪已經破年均兩倍。Japhub日本集合 ・ 18 小時前
俄羅斯：俄美烏三方會談具「建設性精神」
（法新社莫斯科26日電） 俄羅斯克里姆林宮今天指出，美國斡旋下在阿拉伯聯合大公國舉行的俄美烏三方會談展現「建設性精神」，但仍有「大量工作要做」。不過，接下來仍有大量工作要做。」法新社 ・ 15 小時前
辛納直落三挺進澳網8強 續朝三連霸之路邁進
（法新社墨爾本26日電） 義大利好手辛納（Jannik Sinner）今天在澳網男單第4輪以6比1、6比3、7比6（7比2）直落三，擊敗義大利同袍達爾德里，挺進8強賽。辛納目前排名世界第二，坐擁4座大滿貫金盃，包括2座澳網、1座美網及1座溫網男單冠軍，本屆力拚澳網男單三連霸。法新社 ・ 15 小時前
名字與母親教師身分有關 勒納．田創澳網生涯里程碑
（法新社墨爾本26日電） 美國網球新星勒納．父母從越南移民到美國的勒納．法新社 ・ 16 小時前
印尼西爪哇豪雨釀山崩 增至17死73失蹤
（法新社雅加達26日電） 印尼西爪哇省（West Java）連日豪雨引發山崩，截至今天增至17人喪生，救難人員正動用重型機具搜尋另外73名失蹤者。救難人員正在這片土石鬆動不穩的地區搜尋失蹤者，他們擔心再次發生山崩。法新社 ・ 12 小時前
人權組織：委內瑞拉政府釋放104名政治犯
（法新社卡拉卡斯25日電） 在美國施壓下，委內瑞拉正逐步釋放政治犯，委國人權組織「刑事司法論壇」指出今天有104人獲釋，不過委國反對派及人權團體仍批評這個過程進展緩慢。美國三角洲部隊（Delta Force）本月初突襲委內瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas）抓捕時任總統馬杜洛（Nicolas Maduro）後，羅德里格斯（Delcy Rodriguez）接任成為臨時總統，並承諾釋放「大批」被監禁的馬杜洛政權反對者。法新社 ・ 16 小時前
艾卡拉茲激戰3盤闖澳網8強 再朝生涯大滿貫邁進
（法新社墨爾本25日電） 西班牙籍的世界球王艾卡拉茲今天在澳洲網球公開賽第4輪耗時將近3小時，才直落三擊敗大會第19種子、美國選手保羅，成功晉級澳網8強戰，持續向「生涯大滿貫」目標邁進。如果艾卡拉茲能在澳網封王，將成為締造「生涯大滿貫」的最年輕男子選手，超越西班牙退役傳奇球星納達爾（Rafael Nadal），他是年僅24歲時就奪下四大滿貫賽的男單冠軍。法新社 ・ 1 天前
尼帕病毒｜華留學生稱曼谷多了人戴口罩 遊客寧蝕5000蚊取消赴泰
印度西孟加拉邦爆發尼帕病毒（Nipah virus）疫情，近日錄得至少5宗病例，包括醫護人員，另有近100人被要求居家隔離，世界衞生組織將尼帕病毒列為致命的人畜共患病毒，主要由果蝠攜帶，可透過被污染的食物傳播給人類，或直接人傳人，死亡率40%至75%。印度中央政府派出緊急小組防止進一步蔓延，多個鄰近地區加強防範，泰國因應有大量印度遊客入境，曼谷與布吉等地機場加強對來自印度遊客的健康監測。接壤印度的尼泊爾亦下令加強機場及邊境口岸的檢疫監測。am730 ・ 16 小時前
冼拿對發球添信心
【Now Sports】衛冕球手冼拿在意大利內訌獲勝，晉身澳洲公開賽男單8強後，直言對自己的發球增添信心。力爭澳網3連霸的冼拿（Jannik Sinner），周一面對同樣來自意大利，22號種子達迪利以直落3盤獲勝，而冼拿在比賽中合共打出19個Ace球。冼拿賽後說：「我顯然在發球方面更具信心。仍然有改善的空間，不過為我在新球季回歸的情況感到開心。」對於打敗同胞達迪利，他說：「這是非常困難，我們在場外是要好的朋友。」冼拿作賽時，傍晚氣溫約30度：「結束比賽是困難的，樂見能夠直落3盤獲勝。」冼拿周三將與8號種子美國球手舒爾頓爭入4強，後者周一在尾場先失一盤下，以3:6、6:4、6:3及6:4，盤數3:1反勝挪威名將魯迪。now.com 體育 ・ 4 小時前
名媛望族 劇情懶人包︳楊怡首封視后之作 江美儀黑絲情挑劉松仁夠經典
楊怡首封視后之作 江美儀黑絲情挑劉松仁夠經典Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
英規畫「國家警察局」 仿FBI打擊重大犯罪
（法新社倫敦24日電） 英國政府今天宣布將成立類似美國聯邦調查局（FBI）的國家警察機構，整合各單位資源，強化應對詐欺、網路與組織犯罪等重大案件能力。英國政府今天表示，新成立的「國家警察局」（National Police Service, NPS）以打擊複雜與重大犯罪為宗旨，整合目前分散全國的既有機構，包括國家打擊犯罪局（National Crime Agency, NCA）與各區域組織。法新社 ・ 1 天前
高夫激戰3盤擊敗穆霍娃 晉級澳網女單8強
（法新社墨爾本25日電） 美國女將高夫今天在澳洲網球公開賽第4輪，以6比1、3比6、6比3淘汰捷克選手穆霍娃而成功闖入8強戰，繼續尋求她生涯的第一座澳網女單冠軍。現年21歲的高夫過去幾年參加澳網，最佳成績是在2024年止步女單4強戰。法新社 ・ 1 天前
日股收挫約2%
（法新社東京26日電） 由於市場猜測美國與日本官員可能合作，共同支撐近期大幅走貶的日圓，日圓兌美元匯價今天急升，導致豐田汽車（Toyota Motor Corp.）日股基準日經225指數下挫961.62點或1.79%，收52885.25點。法新社 ・ 18 小時前
北海道降雪破紀錄 逾百航機取消七千人滯留機場
寒流襲擊日本，導致日本海沿岸嚴重積雪，癱瘓交通。其中北海道札幌市積雪逾一米，多個鐵路班次被迫取消，新千歲機場亦有大量旅客滯留。日本氣象廳呼籲，位於日本北部的人士須提高警覺；在本州，日本氣象協會亦預告，歧阜縣本周稍後將再次降雪，嚴寒天氣將持續一段時間。Yahoo新聞 ・ 18 小時前
18歲少女約維奇擊敗老將普汀塞娃 晉級澳網女單8強
（法新社墨爾本25日電） 美國18歲小將約維奇在澳洲網球公開賽女單賽事表現火燙，今天在只丟失一局的情況下，生涯首度闖進大滿貫8強，下一輪將對上直落二擊敗19歲新星姆波科的球后莎芭蓮卡。莎芭蓮卡今天在拉佛球場（Rod Laver Arena）直落二擊敗另一名少女－加拿大小將姆波科（Victoria Mboko）。法新社 ・ 1 天前