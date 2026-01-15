28年後：人骨聖殿／今天應該很高興／過家家／少女與戰車：更加相親相愛作戰！～第一章～／銀魂劇場版 2D 真選組動亂篇︳電影LOL

28年後：人骨聖殿

在喪屍橫行的末日，人類存亡的界線早已模糊。卡爾森博士（賴夫費恩斯 飾）捲入一場危險關係，即將引爆顛覆世界秩序；年輕倖存者史派克（艾菲威廉斯 飾）被迫與神秘領袖占美 （積奧干奴 飾）交手，墜入真正的人間地獄。這裡，倖存者比感染者更可怕，他們建立的秩序，比喪屍更詭異，比黑暗更駭人……

今天應該很高興

在加拿大安大略省一個日漸沒落的華人社區，四名九十年代移居而至的港人，看似平淡的移民生活正悄然崩塌。過氣香港樂壇新星、中年照顧者女兒、艱辛求存的單親母親、喪偶多年自詡模範移民的中佬，同譜一幅有關離散與脆弱連結的心靈群像。四個脆弱靈魂渴望相連，但原來寂寞可以無邊蔓延。導演成長於加國移民社區，影像聚焦九十年代移民的掙扎與孤獨，回不去也難融入。借鏡前人經歷，面對當代的移民潮，或許這也是你和我的自我拷問——我們每個人,何以為家?

過家家

遠離家鄉的租客鍾不凡（彭昱暢 飾）被老房東任爸（成龍 飾）誤識為離家多年的兒子，囊中羞澀的鍾不凡不得不與獨自漂泊的租客蘇曉月 (張佳寧 飾)、斜杠中年房屋仲介賈爺 (潘斌龍 飾)、對任爸關懷備至的鄰居金珍姑 (李萍 飾)相聚在同一屋簷下，不是一家人，硬入一家門。當鍾不凡被任爸不定時發作的糊塗折磨得死去活來時，卻發現了老人深藏多年的秘密……

少女與戰車：更加相親相愛作戰！～第一章～

以戰車道的巔峰為目標的少女們除了訓練和比賽之外，也同時享受著平靜有趣的校園生活。在炎炎夏日，她們在泳池盡情享樂。這些少女們甚至會面對有無法忍受飢餓、迷路、甚至是鐵浴桶倒塌等等危機 ！ 所謂「昨日的敵人是今日的朋友」，她們還與安齊奧高中、聖葛羅莉安娜女子學院、知波單學園、黑森峰女子學園等其他學校的學生進行了熱鬧的跨文化交流！另一個發生在戰車道少女中的精彩青春物語即將展開。

銀魂劇場版 2D 真選組動亂篇

銀時等人萬事屋所居住的江戶，是由真選組維持治安。人稱「鬼之副長」的土方十四郎向來以嚴格的作風領導真選組。然而，自從他從鐵匠那裡拿到一把妖刀後，因詛咒而性格大變，變成超級沒用的廢物。就在他被浪士集團纏上，陷入生死危機時，救了這個廢物土方的，竟然是久違結束任務，回到江戶的真選組參謀──伊東鴨太郎。 鴨太郎帶著最新武器與寶刀當伴手禮回來，受到了局長近藤的盛大款待，功績也大受讚揚，在真選組逐漸嶄露頭角。 另一方面，因為妖刀詛咒而接連出錯，最終被真選組逐出的土方出現在銀時的面前…

