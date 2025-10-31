Klook大派5大獨家優惠 每日優惠低至$11起
28歲國家級運動員腦出血離世 捐出5器官遺愛人間(有片)
國家級運動員、省運會摔跤冠軍顏劍波因突發腦出血於身故，終年28歲。顏劍波的家屬同意捐出顏劍波的眼角膜等多個器官，意味著將有5名病人重獲新生或重見光明。
綜合《星視頻》等內地媒體報道，周四(30日)凌晨，顏劍波父母在湖南省紅十字會人體器官捐獻協調員的見證下，鄭重簽下器官捐獻志願書。經醫學評估，顏劍波的兩個腎臟、一個肝臟和一對角膜均符合移植條件，後續將按流程匹配給需要的患者。同日上午6時，長沙市第四醫院術室內，為顏劍波舉行了一場簡短的哀悼儀式，之後進行器官獲取手術。
顏劍波父親：兒子一直不知道自己有高血壓
顏劍波的父親哽咽表示：「兒子一直不知道自己有高血壓，和朋友創業經常應酬喝酒，運動員器官好一點，能用的全部捐出去，也希望愛心能傳遞下去。」醫院後續將按流程匹配給需要的患者，這也意味著將有5名患者重獲新生或重見光明。
點擊觀看影片
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/中國/28歲國家級運動員腦出血離世-捐出5器官遺愛人間-有片-/613789?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
