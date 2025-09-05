28歲願望曝光 南珉貞9月生日將至

▲富邦悍將韓籍女神南珉貞生日將至，粉絲準備全台應援廣告，她今（5）日出席活動時透露已經親自去現場看，直呼感動，她也自曝是Super Junior鐵粉，卻沒買到大巨蛋門票，還向媒體鏡頭喊話求助，展現可愛一面。（圖／記者張一笙攝）

[NOWnews今日新聞] 富邦悍將韓籍啦啦隊女神南珉貞今（5）與隊友李雅英及李珠珢一同出席品牌活動，即將於9月8日迎來28歲生日的她，透露近來最讓自己感動的，是粉絲特別準備的生日應援廣告。此外南珉貞也曝光自己28歲生日願望，現場喊話Super Junior門票，讓全場都笑翻。

▲南珉貞苦喊自己沒有搶到Super Junior大巨蛋門票，當場跟現場粉絲及媒體哭喊求票。（圖／記者張一笙攝）

感謝粉絲支持 直呼收獲滿滿

南珉貞感動表示，很感謝粉絲們的支持，讓她從西門捷運站到台中、台南都能看到她的身影，她也親自跑去現場查看，笑說：「昨天我去看過，真的非常感動。」她表示這些廣告不僅讓她驚喜，更是給予自己努力最大的動力。

南珉貞過去曾坦言：「粉絲們準備這麼多心意，我真的很感謝，也會努力回報大家的支持。」她強調，無論舞台大小，只要有粉絲的陪伴，她都會用盡全力展現最好的自己。

▲富邦韓籍3本柱李雅英（左起）、李珠珢、南珉貞首度公開出席一日店長活動。（圖／記者張一笙攝）

自曝是Super Junior粉絲 現場喊話大巨蛋門票

在受訪過程中，南珉貞意外透露自己其實是Super Junior的忠實粉絲，她開心分享：「我真的很喜歡Super Junior！」不過也無奈笑喊，自己沒有買到大巨蛋演唱會的門票。這句話立刻引起現場粉絲與媒體驚呼。

南珉貞聊到演唱會話題時，也忍不住向現場粉絲及媒體大聲喊話：「有人能幫我嗎？」語氣既真誠又帶點撒嬌，讓全場眾人都笑翻，這份小小的心願，也讓粉絲看見她私下可愛、單純的一面。

更多李珠珢、李雅英、南珉貞相關報導：

李珠珢、邊荷律諧音哏「邊緣人聚會」！回應風波突被喊卡場面尷尬

更多 NOWnews 今日新聞 報導

李珠珢、邊荷律諧音哏「邊緣人聚會」！回應風波突被喊卡場面尷尬

南珉貞嚇傻急蹲下找掩護！富邦比賽遇強震 一旁安娜、慈妹超淡定

南珉貞騎隊旗抨擊不斷！2度道歉痛哭：壓得我喘不過氣 605字惹淚