28 歲女外傭涉虐兒被捕 4 個月大男嬰危殆疑患嬰兒搖晃症 16 個月大兄長亦有瘀傷︱Yahoo

男嬰需要插喉治療，頭部有兩處標記，疑似為受傷位置。

【Yahoo新聞報道】一名 4 個月大男嬰懷疑在家中遭外傭不當對待，警方早前拘捕兩名外傭。警方今日（21 日）交代案情，指男嬰腦部及眼底出血，疑似患有嬰兒搖晃症候群，現時在深切治療部留醫，情況危殆。另外其家中另一名 16 個月大兄長身上均有瘀傷，28 歲外傭以涉嫌「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」被捕，另一外傭仍接受調查。

警方指， 1 月 18 日接獲威爾斯親王醫院報案，指一名 4 個月大男嬰傷勢可疑。醫護人員發現該名男嬰腦部及眼底出血，疑似患有嬰兒搖晃症候群。警方隨即展開調查，發現男嬰與其 16 個月大的兄長身上均有瘀傷。兩名男童居住上水蕉徑村一間村屋，由兩名外籍家庭傭工負責照顧，分別入職三個月及半年。

警方翻查閉路電視片段，發現有理由相信其中一名 28 歲外傭曾於 1 月 18 日凌晨時分，在單位內傷害該名 4 個月大男嬰，同時懷疑她亦曾傷害該名 16 個月大的兄長。警方遂以涉嫌「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」罪名將她拘捕，另一名 45 歲外傭仍在接受調查。

兩名男童目前均在醫院留醫。 4 個月大男嬰正在深切治療部接受腦部手術，目前情況危殆；至於 16 個月大兄長則右邊面部及右前額有瘀傷，目前情況穩定。警方表示感謝醫護人員及時報案並由警方即時介入，讓相關部門能及時處理及調查嚴重虐兒個案，並提及強制舉報虐待兒童條例已經生效。