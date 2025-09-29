29 日本人柬埔寨被迫電騙 中國人做監督 園區內有獅子老虎鱷魚｜Yahoo

男子火鍋放題打包食材被職員踢爆
【Yahoo 新聞報道】亞洲多國平民被誘騙至緬甸、柬埔寨電騙園區工作，時有發生，但日本人中招則較少聽聞。上個月，29 名在柬埔寨因參與詐騙集團工作而被捕的日本人獲釋遣返回國。他們透露，在被禁錮的園區見過獅子、老虎，工作時被中國人監視。曾有表現欠佳甚至想逃走的人，被打火機燒耳朵，或被剝去指甲。
園區設診所理髮店 出入口有人持槍看守
日本愛知縣警方上月公開 29 名受害人獲釋回國的消息，讀賣新聞集團旗下的《日本新聞》近日跟進報道，披露更多日本人在柬埔寨詐騙園的經歷。報道指，他們都是受到高薪廣告吸引，前往柬埔寨後才知道被迫參與電騙工作。警方引述其中一名受害人透露，他們住在一個四周高牆的園區，內設辦公室，就是他們從事電騙的工作地點。
一名受害人今年一月從柬埔寨東北部的 Poipet 逃出詐騙園區，返回日本，向警方舉報，促成該 29 名日本人獲救，不過他們回國後已被日本警方拘捕，罪名是涉嫌企圖詐騙。根據警方調查所得，他們住在一個表面看來是綜合式住宅區的地方，內有雜貨店、診所、理髮店、修甲店等等。
環境看似不錯，但園區出入口都有人持槍看守，受害人不可擅自離開，膳食由園區提供，有日式、中式或快餐食品。幾位受害人告訴調查人員，他們在園區內見過獅子、老虎和鱷魚。電騙工作制度化，受害人打出詐騙電話時，有中國人在監督。他們須冒充電訊公司職員、警務人員或各種專業人士。
遲到罰款 每日收工開會檢討電騙成果
受害人每日起床及睡眠時間均有規定，工作成果被記錄在一塊白板上。工作地點設有監視錄像系統，遲到者會被罰款。園區會向受害人提供電騙指南，他們必須熟讀。每天工作之後，會有檢討會議，受害人須翻聽同事的電話紀錄，然後討論，例如歸納出那些說話、言詞較容易令人受騙。表現欠佳或想逃走的受害人被遭拳打腳踢，曾有人被打火機燒傷耳朵，又有人被剝去指甲。
很多受害人都是在國內欠債，才受高薪詐騙廣告吸引到柬埔寨，他們有些是從社交平台上看到招聘廣告，但也有人是在日本經過真人面試才前往柬埔寨。警方相信，電騙集團有人在日本招徠受害人，並帶他們到柬埔寨。
究竟受害人從電騙工作中掙到多少收入呢？報道指，他們可從電騙得來的金錢中獲得一小部分作報酬，假扮警務人員的工作可獲較高報酬，因為難度較高。掙得收入後，有些人會在園區花錢召妓，有些人就用作還債。當他們上個月被遺返回國時，大多數人都身無分文，「最富有」的一名受害人只餘 2,700 日圓（港幣約 140 元）。
