渣馬賽前核對跑手身份防作弊 附封路安排
2A遊戲成功不代表3A該消失！《雙影奇境》總監直言：一千萬美金可做不出GTA
在已經過去的 2025 年中，相較於過去大家認為是「品質保證」的 3A 遊戲，遊戲圈中的 2A 遊戲與獨立遊戲也大放異彩，更能讓玩家們買單，例如《光與影：33號遠征隊》、《空洞騎士 絲之歌》等。而如同 Ubisoft 推出的《刺客教條：暗影者》、Capcom 旗下的《魔物獵人：荒野》等傳統 3A 大作反而引起了許多討論，讓玩家們認為遊戲還有變得更好的空間，顯得可惜。不過，同樣在 2025 年發行，並且獲得成功的《雙影奇境》總監 Josef Fares 卻反而擔心，去年 2A 遊戲的成功會讓發行商們錯看，認為未來遊戲市場是 2A 遊戲的天下：「一千萬美金可做不出《俠盜獵車手》。」
事實上，一直以來 3A 遊戲的定義「高品質、高預算、大團隊」就代表著每當開發商決定推出 3A 遊戲，就會擠壓其他 2A 遊戲項目的開發空間，許多開發商也都寄望於遊戲正式推出後能夠獲得成功，帶來更多收益。不過，2025 年的遊戲圈中，2A 遊戲與獨立遊戲反而大放異彩，例如《雙影奇境》、《空洞騎士 絲之歌》、《光與影：33 號遠征隊》、《黑帝斯2》等，TGA2025 上《光與影：33 號遠征隊》更擊敗了 3A 大作《死亡擱淺2 冥灘之上》，拿下年度最佳遊戲（GOTY），並且拿下 9 項大獎橫掃獎會。
而同樣獲得玩家好評，並且獲 TGA 2025 四項提名的《雙影奇境》遊戲總監 Josef Fares 最近受訪聊到這件事時也表示，「在《光與影：33號遠征隊》的成功後，許多人都開始在討論 2A 遊戲正在接管遊戲市場了。」但他認為，這件事反而值得讓人擔心：「我其實無法想像沒有 3A 遊戲的世界，我也很想玩那些超級大片風格的遊戲，你可沒辦法用一千萬美元就做出《俠盜獵車手》。」
Josef Fares 進一步表示，其實 2A 遊戲、獨立遊戲根本就不是什麼新的概念：「而最重要的是不要被侷限。我們需要更多的多樣性，而發行商們也不該單憑《光與影：33號遠征隊》很成功就認為 2A 遊戲是未來趨勢，只要做 2A 就好。」
其他人也在看
TVB「御用女警」何嘉麗罕有受訪 送別患癌妹妹後再遇輕生父親 憶述爸爸曾自責「我真係折墮」
1986年參加TVB首屆電視小姐選舉打入五強嘅何嘉麗，入行後好快就獲派加入劇組，因外表關係而一度成為劇集主角「御用細妹」Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
李施嬅車崇健復合後再分手 一餐飯成結束關鍵：我應該要放手的
李施嬅與健身教練男友車崇健拍拖8年，2019年男方曾向李施嬅求婚，不過遲遲未有舉行婚禮，去年決意分手。二人早前參加內地綜藝節目《再見愛人5》備受關注，李施嬅曾於節目中多次指責車崇健不是，爆出獨自進行4次眼部手術，車崇健全程缺席、對自己喜好不清晰等等。上集，李施嬅喺最後環節中，再三考慮後決定下車，選擇繼續發展呢段關係，又自覺自己一直逼對方，問問題又好尖銳，令車崇健難受，因而向對方道歉。不過，喺最新一集「第五季番外篇：收官派對」中，李施嬅被主持問到二人關係時，李施嬅自爆：「我們分開了」，續指：「我們就是沒有在一起了。」Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
鄭伊健蒙嘉慧拍拖去平民麵店 微小舉動盡顯恩愛 婉拒與粉絲合照仍被讚親民
58歲藝人鄭伊健近年在演藝圈近似「半退休」狀態，除了偶爾開演唱會外，甚少參與影視演出，但他於90年代主演《古惑仔》系列電影中飾演的黑道大哥「陳浩南」，至今仍經常被觀眾提起，視為他藝員生涯的代表作。鄭伊健與現年52歲的蒙嘉慧（YoYo）)與2013年結婚，至今仍恩愛如初，而近日有網民目擊這對夫婦拍拖光顧平民麵店，鄭伊健一個自然舉動，更被形容是寵妻鐵證。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
譚詠麟曾志偉領軍明星足球隊赴雲南 莫家淦與衛志豪被美女包圍 被「高山流水」式餵酒
成員包括譚詠麟、曾志偉、羅家英等明星的「香港明星足球隊」，早前遠赴雲南參加友誼賽，其後有不少吃喝玩樂的片段流出，當中包括在當地特色飯店包廂舉行慶功宴，其中卸任TVB總經理的曾志偉，與穿著民族服裝的雲南美女熱情互動，當中一名年輕美女叼著酒杯，以「倒身拗後」以示餵酒，而曾志偉則以口代手把酒喝光，把現場氣氛炒熱。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
張家輝關詠荷米蘭機場被野生捕獲 網民激讚荷姐個樣冇老過
張家輝和關詠荷於1992年拍攝亞洲電視劇《李小龍傳》認識及拍拖，相戀超過30年。近年，頻頻傳出二人婚變，唔少粉絲感到驚訝。及後，關詠荷與張家輝齊齊到場欣賞「香港搖滾之父」夏韶聲演唱會，粉碎婚變傳聞；然而，二人於近日孖住喺米蘭機場出現，仲被網民野生捕獲，將合照放上社交平台。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
龔慈恩還原1991年《雪山飛狐》「程靈素」造型掀網民回憶 被激讚凍齡：還是記憶裡的模樣
龔慈恩於早前播映嘅TVB劇集《新聞女王2》飾演「方太」一角，其精湛演技得到網民廣泛好評，不過最終失落《萬千星輝頒獎典禮2025》「最佳女配角」獎項。龔慈恩入行逾40年，曾出演多部電影及電視劇，亦有過唔少經典角色；日前，龔慈恩於社交平台分享多張換上1991年版《雪山飛狐》「程靈素」經典造型嘅照片，充滿回憶殺。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
劉嘉玲承認曾為「梁朝偉太內向」不開心多年！用包容化解尷尬：婚姻就是互相忍
1月13日，劉嘉玲在章澤天Podcast節目《小天章》中暢談與梁朝偉的婚姻生活，坦言曾因老公極度迴避社交「不開心很多年」。劉嘉玲坦言，身邊朋友聚會大多成雙成對，唯獨梁朝偉總是拒絕同行，就算勉強出席，也全程緊跟她，像是「被女王保護的迷弟」，讓她覺得尷尬。姊妹淘 ・ 1 天前
前TVB御用惡人彭皓鋒患直腸癌照拍美食片 食手掌咁大隻巨型生蠔
前TVB藝人彭皓鋒2023年10月自爆患上直腸癌，更透露可能因此要做手術切除肛門，術後更要終生孭住造口袋。不過彭皓鋒眼見母親患癌時因為承受唔到放射治療而離世，所以佢對於做手術、放療及化療都比較抗拒，並選擇以口服藥物控制病情，腫瘤亦縮細一半。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
章小蕙罕談與前夫鍾鎮濤婚姻 自爆擁「戀愛腦」 曾被阻見子女：不是合格的媽
章小蕙與鍾鎮濤於1988年結婚，育有一對子女鍾嘉浚和鍾嘉晴，1999年離婚結束11年婚姻；其後主攻內地發展，創立個人香水品牌，又不時於社交平台分享美容時尚心得，如今以時尚顧問及直播帶貨達人身分重新出發，成功活出自信與優雅。近日，章小蕙罕有接受魯豫節目專訪，罕談與前夫鍾鎮濤嘅婚姻。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
61歲奇洛李維斯罕見甜蜜放閃！與女友牽手溜冰兼深情擁吻，也許是大明星追求的安穩平凡
奇洛李維斯罕見甜蜜放閃！早前，與女友Alexandra Grant現身溜冰場，兩人牽手滑冰，畫面溫馨到爆。最後在璀璨聖誕樹前深情擁吻，甜度爆燈，讓粉絲忍不住尖叫！Yahoo Style HK ・ 10 小時前
劉嘉玲嘆「演藝生涯沒有代表作」！60歲坦言缺機遇：比梁朝偉少了點運氣
60歲的劉嘉玲登上Podcast節目《小天章》受訪，談到自己的演藝生涯時，直言「沒有一個很像樣的代表作」，一段話在社群平台引發討論。姊妹淘 ・ 4 小時前
夜王｜黃子華忍口操肌迎戰鄭秀文 楊偉倫被「神」點讚成新一代笑匠 導演吳煒倫：世界艱難 我哋照行！
《毒舌大狀》導演吳煒倫第二部力作《夜王》賀歲強檔上映，誓要跟大家一起尋「歡」，樂迎春。故事以夜總會為背景，美女如雲，讓大家目不瑕給，戲中一對關係錯綜複雜的拍檔黃子華和鄭秀文，既是前度，又是冤家，兩人的演出戲「魅」非凡，其中一場由賭場鬥到情場的重頭戲，連導演也拍得叫爽！Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
Yanny陳考威澳洲酒莊成婚 眾星到場恭賀 星光熠熠
前Super Girls成員陳穎欣（Yanny）與音樂監製陳考威（Gareth）今日完成愛情長跑，拍拖9年的二人於今日在澳洲完婚。圈中不少好友，除了同是Super Girls成員的蔡明思（Jessica）、吳嘉禧（Cheronna）、與Gareth份屬好友的余文樂外，MIRROR的AK江𤒹生、陳卓賢、Dear Jane的Jackal、梁釗鋒、吳肇軒等，都有飛抵當地出席婚禮。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
炎明熹新形象被指撞樣徐子珊 傳身價高達8位數字加盟Sony
炎明熹（Gigi）因與TVB續約問題遭雪藏，早前合約正式完結，宣布創立「然后」工作室，日前更正式加盟Sony Music大中華區，並推出重投樂壇頭炮新歌《風旅》；其新歌發佈暨加盟記者會由見證炎明熹成長嘅森美擔任主持，意義重大。炎明熹表示心情非常緊張和激動，希望大家可以陪住佢：「我覺得前一段旅程已圓滿地寫在旅行手冊入面，今次再開始，是寫在另一本旅行手冊，所以我希望大家可以陪我去度過一個新的篇章，然後寫下很多有趣及深刻的經歷。」Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
阿Sa霸氣官宣戀情！ 認愛小10歲健身教練：可以刪掉緋聞兩個字
1月13日，Twins成員阿Sa（蔡卓妍）出席活動時，首度正面認愛，向媒體表示「你們可以刪掉緋聞兩個字」，大方承認與小她10歲的健身教練林俊賢（Elvis）正在交往，立刻引發討論。姊妹淘 ・ 1 天前
《尋秦記》票房破6600萬！古天樂寄望票房衝破1億後推加長版 家庭篇有一定比重
由古天樂、林峯、宣萱、郭羡妮及滕麗名領銜主演的電影《尋秦記》，自 2025 年 12 月 31 日上映以來票房勢如破竹，屢創佳績。港澳票房截至 2026 年 1 月 12 日已突破 6600 萬，錄得$66,206,741，氣勢持續高漲。為答謝觀眾支持，主創團隊近日連日謝票，並於昨晚舉行慰勞宴，與台前幕後人員共聚一堂。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
翁嘉穗52歲生日自爆出生時辰八字？post埋成長照見證由細靚到大
1997年港姐冠軍翁嘉穗同經營海馬床褥生意嘅老公鄔友正結婚25年，二人育有2名兒子，大仔Jason（鄔謨雲）熱愛健力舉重運動更曾刷新世界紀錄，現已由名牌大學畢業並於投資銀行工作。而細仔Kaspar（鄔謨風）都已經10歲。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
Stanley分享騎呢片 粉絲笑翻天
【on.cc東網專訊】MIRROR成員Stanley與女友李炘頤(Alina)及Jeremy齊齊到日本滑雪，之前他們於社交網PO相時，已零偶包以全素顏示人，而Stanley更跟Alina穿着同款紅色睡衣，認真攞膽。昨日，Stanley再度升級發功，今次更加騎呢，東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
吳卓羲珠海拍劇收養流浪貓 網民激讚靚仔又有愛心：本人真的很有魅力
現年46歲嘅前TVB小生吳卓羲（Ron），1998年入讀TVB第7期舞蹈藝員訓練班，2000年再入讀TVB藝員訓練班並簽約成為旗下藝員，之後被安排拍攝《大唐雙龍傳》、《衝上雲霄》、《學警》系列等經典劇集。近年，佢專注喺內地市場發展，憑真人騷《披荊斬棘2》和《大灣仔的夜2》人氣急升，帶挈密密接Job吸金力強。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
陳展鵬「有求必應」態度超圈粉，49歲「好鵬會友」生日粉絲見面會用心安排被讚強大胸襟：希望你哋玩得開心
脆友實測「好鵬會友」陳展鵬粉絲見面會，陳展鵬更親自留言感謝粉絲，網民大讚超親民！粉絲見面會更有求必應，加上逆應援禮物、互動環節做得十分出色，網民指「真係做到韓國級數」！Yahoo Style HK ・ 10 小時前