2v2格鬥遊戲「2XKO」官方大賽「2XKO JAPAN SERIES 2026」將於2月21日開幕！報名受理中

合同會社Riot Games(以下簡稱Riot Games)將自 2026年2月21日(六) 起，舉辦基本遊玩免費的2v2團隊形式格鬥遊戲「2XKO」的日本官方大賽「2XKO JAPAN SERIES 2026」。

本大賽是貫穿全年的競技計畫，是日本國內玩家為爭奪日本最強寶座而競技的舞台。

「2XKO」的日本官方大賽「2XKO JAPAN SERIES 2026」將於2月21日開幕

Riot Games宣布，將自2026年2月21日(六)起舉辦「2XKO JAPAN SERIES 2026」。

本大賽是只有日本地區玩家才能參加的官方巡迴賽系列。

將展開爭奪格鬥遊戲「2XKO」中日本最高峰稱號的戰鬥。

大賽賽制公開

本大賽將從所有玩家皆可參加的線上預選賽「Cup Open Qualifier」開始。

在此賽事中勝出的前8名將晉級於實體會場舉辦的「Cup Top 8」。

Cup分為夏季賽季與冬季賽季舉辦，形式為全年累積在各賽事中可獲得的「Cup Points」。

基於各賽季的成績，晉級賽季決賽「Summer Finals」及「Winter Finals」的選手包括：Cup優勝者4名、Cup Points排行榜前4名、邀請選手4名。

此外，在各賽季中排名第5至12位的選手可參加的敗者復活賽「Last Chance Qualifier」中勝出的4名也將晉級本戰。

總計16名選手將在為期兩天舉辦的本戰中爭奪日本第一。

各賽事的總獎金如下。

各 Cup 總獎金: 10,000美元

各 Finals 總獎金: 25,000美元

「2XKO JAPAN SERIES 2026」的詳細資訊請參閱2XKO官方網站。

