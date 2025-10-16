3人涉招內地人開戶洗黑錢2.7億元被捕 自拍短片通過人臉識別

【Now新聞台】警方與內地公安聯手展開執法行動，打擊跨境洗黑錢集團，兩地共拘捕3名骨幹成員，涉及金額達2.74億元。

警方調查指，犯罪集團會先從內地招攬人士到香港開設數字銀行戶口及自拍短片，然後利用這些片段通過銀行手機應用程式的人臉識別系統，藉此操控戶口洗黑錢。在去年12月至今年8月期間，在184個銀行戶口一共清洗了2.74億元，其中4700萬元來自騙案。

警方以串謀洗黑錢罪拘捕一名32歲姓盧的本地男子 ，報稱從事代購工作，負責招攬內地人來港開戶以獲取酬勞，下午在東區法院提堂。

另外，內地公安亦在深圳拘捕兩名內地骨幹成員，分別是41歲及43歲。

#要聞