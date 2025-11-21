44 歲男教師余肇熙嚴重心臟衰竭 急需換心
3人涉轉載姜嘉偉、湯偉雄FB帖文 被控煽惑選舉不投票或投白票 准保釋候訊
2 男 1 女被指於 2025 立法會選舉期間，分別在 Facebook 轉載由「香港民主建國聯盟」黨魁姜嘉偉，及被稱為「赴湯」的湯偉雄所發布、呼籲他人不投票的帖文，各被控「在選舉期間內藉公開活動作出煽惑另一人不投票或投無效票的非法行為」罪。
案件周四（20 日）於西九龍裁判法院首次提堂。辯方申請將 3 案押後至明年 1 月 15 日，以候索取文件及提供法律意見，獲裁判官朱文瀚批准。期間 3 人獲准以現金 1,000 元、交出所有旅遊證件、不得離開香港、居住在報稱地址的條件保釋候訊。
被指 Facebook 帳戶轉載貼文
被告林建栻（66 歲，無業）、馬惠鈴（61 歲，家庭主婦）、黃建國（55 歲，冷氣工程師），各被控 1 項「在選舉期間內藉公開活動作出煽惑另一人不投票或投無效票的非法行為」罪。
就林建栻、馬惠鈴，控罪指兩人在 2025 年 10 月 24 日至 11 月 14 日期間（首尾兩日包括在內），在香港，在 2025 年立法會換屆選舉中，藉公開活動而作出非法行為，分別在一個名為「Vincent Lam」及「Bonney Ma」的 Facebook 帳戶轉載一則貼文，而該貼文煽惑另一人在上述選舉中不投票。
至於黃建國，控罪指他在 2025 年 11 月 2 日至 11 月 14 日期間（首尾兩日包括在內），在香港，在 2025 年立法會換屆選舉中，藉公開活動而作出非法行為，即在一個名為「Kkwong Kwok」的 Facebook 帳戶轉載一則貼文，而該貼文煽惑另一人在上述選舉中不投票。
廉署通緝姜嘉偉、湯偉雄
廉政公署今亦發稿公布，獲裁判官簽發手令，通緝已離港的「香港民主建國聯盟」黨魁姜嘉偉，以及被稱為「赴湯」，曾被控暴動罪，後獲裁無罪的湯偉雄，涉在 2025 年立法會選舉的選舉期間，藉公開活動，即各自在其社交媒體專頁上展示貼文，煽惑他人在 2025 年立法會換屆選舉中不投票。
其中姜嘉偉早前已被懸紅 20 萬元通緝，涉及「顛覆國家政權」罪，指於 2025 年 2 月至 6 月期間，聯同他人參與「香港議會」的政權機關而發動「公投」選舉，以圖實施「自決」及顛覆國家政權。
案件編號：WKCC5274/2025、WKCC5275/2025、WKCC5276/2025
