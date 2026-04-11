3代同堂外遊出發遇車禍1死3傷 82歲外母不治 貨車司機涉危駕被捕
青嶼幹線發生奪命交通意外。昨晚(10日)10時許，一輛載有4名男女的私家車，沿青馬大橋往東涌方向行駛，至近馬灣對開時右前胎爆胎，司機於是將車停在慢線，適時一輛貨車駛至，司機疑收掣不及，猛撼私家車車尾，私家車被推前數10米後始停下，涉事貨車則停在私家車旁；私家車上4人同告受傷，其中坐於後排的姓馬(82歲)女傷者被困車內。
消防到場把被困女乘客救出，她頭及手部受傷，昏迷被送往仁濟醫院治理，於同日晚上11時13分被證實死亡。私家車54歲男司機頭部及四肢多處受傷；57歲女乘客胸口疼痛及一名15歲男乘客沒有表面傷痕，3人清醒被送往瑪嘉烈醫院治理。據悉，私家車載乘一對夫婦、兒子及外母，事發時正前往機場準備往印尼旅遊。
受事件影響，青馬大橋往東涌方向交通一度嚴重擠塞。消息指，事發時私家車因爆胎停在慢線，而涉事貨車正沿中線切入慢線時，司機始發覺故障私家車，但因收掣不及猛撼私家車車尾釀成意外。
該名貨車姓鄧(35歲)司機涉嫌「危險駕駛引致他人死亡」被捕，現正被扣留調查。
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