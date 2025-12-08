3個複式住宅設計，展現極致的空間層次美學

複式住宅憑藉其獨特的垂直維度，往往能為設計師提供更廣闊的創作畫布。

對於設計師來說，複式住宅的設計項目，往往憑藉其獨特的垂直空間優勢，成為展現「層次美學」的最佳舞台。三個不同複式住宅設計分別以靈性曲線、異國材質與實用收納哲學，重新定義奢華居住體驗。這些設計不僅在視覺上構建豐富的質感層次，更深刻詮釋了人與空間的互動關係。

1. The Royal Court

由香港室內設計公司Tommy Choi Interior Design Limited主理的「The Royal Court」榮獲Home Journal Awards 2025「Residential – Duplex Apartment / Penthouse」類別金獎。住宅面積達2,217平方呎，坐落於半山區，設計靈感來自設計師Tommy於摩納哥旅程的觀察與體驗。與當地的海景山城相似，這個單位同樣擁有壯闊視野，並可俯瞰城市景觀。

整體以大地色調奠定沉穩格調。牆身以Valpaint藝術漆飾面，在燈光下呈現細緻的閃爍質感；白色天花一隅塑造「波紋」般立體效果，營造舒緩雅致的氛圍。從玄關進入即可見露台景致，拱形設計自然引導動線延伸至大廳，如漫步園林小徑般流暢。大理石地坪鋪設幾何馬賽克圖案，在層高有限的空間中將視覺重點下移，既提升空間感，也彰顯大宅的優雅底蘊。

2. 雲海 Camellia Avenue

由香港室內設計公司Hei Design Interiors設計的「雲海Camellia Avenue」奪得Home Journal Awards 2025「House」類別銀獎。項目位於烏溪沙，面積達2,669平方呎，為一家四口打造安穩溫馨的家居。由於住戶對儲物功能有較高需求，設計師需在實用性與美感之間取得平衡，確保空間整體的一致性與和諧。

設計團隊巧妙將部分收納櫃結合為陳列層架，兼具展示與收納功能，提升視覺層次與實用價值。家具與飾品配置講究層次變化：例如櫃門採用捫皮面材，展示櫃背板則以深藍絨布鋪設。從絨布到仿皮的不同材質交錯運用，為空間構築出豐富的質感與光影層次，令整體更顯高雅溫潤，展現家的舒適與格調。

3. OMA By The Sea

由香港室內設計公司Grande Interior Design操刀的屯門「OMA By The Sea」項目，實用面積約1,200呎，為一家三口構築溫馨愜意的安樂窩。設計師透過落地玻璃窗引入充沛日光，糅合淺杏色主調與柔美弧線，營造溫暖而富童趣的氛圍，同時在採光、收納機能與活動空間之間取得完美平衡，貼合家庭生活所需。

客飯廳吊櫃飾以圓潤線條及細膩條紋，增添空間層次與輕盈感；居室的一大特色為戶外天台的設計，沿戶外樓梯拾級而上，即可抵達飽覽海景的私人露台。此處鋪設耐用瓷磚並配置戶外家具，成為一家人共享天倫、締造美好回憶的專屬天地。

