舊電單車注入香港靈魂 一群大叔製造鐵騎浪漫
3大商場5年內完工 專家看好青埔再吸新客群
[NOWnews今日新聞] 桃園青埔特區商業開發如火如荼，五年內將迎來三大百貨商場，包括已進入落架階段的高鐵後站置地廣場B、9月底開工的高鐵站前廣場第一期與年初動土、設有誠品獨棟大店的臻鼎集團企業總部。信義房屋在地專家表示，商業開發代表在地消費力與高鐵串聯力受關注，這三大開發案不僅是百貨，更囊括酒店與辦公等項目，不只挹注經濟消費、為地區帶來諸多就業機會，也將為青埔房市創造雙北、新竹通勤族以外的在地就業族群。
信義房屋桃二區協理許玲綾分析，大型百貨的進駐代表在地消費力足且有增加的潛力，可預見青埔未來有機會再吸引外縣市，包含台北甚至新竹客假日專程前往青埔消費，成為北北桃竹消費娛樂中心；而相應而生的就業機會，也將刺激人口流動、推升當地居住需求；同時也將使青埔房市增加許多在地居住、在地就業的客群。
信義房屋青埔高鐵店專案經理李道汶表示，這幾個大型商場開發案全數集中在捷運A18、高鐵站前後。其中又以甫開工的站前廣場最受在地注目，因此開發案占地3.2萬坪，規劃有星級旅館、商場、智慧辦公大樓及活動廣場，並且串聯捷運與高鐵站，是高鐵站周圍最大的開發案，預定2030年完工，在地期待未來A18風貌可望媲美台北信義區；此外近五年內另有兩項重要的公共工程，包括10月底開幕的市立圖書館青埔智慧科技分館，以及預計明年完工的市立美術館，也是青埔重要的文化設施。
生活機能不足、入住率不高是許多人對於重劃區的猶豫，對此，李道汶表示，青埔是桃園近年積極發展的重點區域，商業、娛樂、休閒機能已陸續到位，不只大型百貨、賣場、超商等等進駐，UBike站點也增設不少，光高鐵站周遭1公里內就有近20個站點；區域內學區亦從小學至高中兼備，且全數為公立、雙語學校，生活機能大大提升。加上購屋族群轉變為自住客居多，現今的青埔已不再是入夜一片漆黑，而是萬家燈火的宜居城市。
李道汶表示，青埔最核心的區域為捷運A17至A18之間，物件屋齡最高17年，但大多數落在10年內。屋齡在10-17年間因為興建的較早，坪數較大，格局為正三房到四房，權狀坪數不含車位約在50至70坪之間，單價大概是35至40萬，總價在2500萬到3300萬左右，此類物件大多集中在較早開發的A17。
而屋齡5到10年內的物件大小坪數兼具，以2-3房為主，含公設、不含車位的房屋坪約在25-40坪，單價約50萬上下， 2房總價約1500萬到1600萬；3房則是2000萬到2500萬之間，在A17至19之間皆有機會找到。
另外，屋齡5年內的物件以小坪數、2至3房居多，單價約55萬左右，物件集中在A18、A19，小2房房屋坪約22-23坪，總價大概1300萬到1500萬上下、小3房則是32坪左右，總價約2000萬-2200萬之間。
目前青埔由於擁高鐵、捷運優勢，位置又在雙北與新竹之間，價格卻相較兩區親民，故客群以雙北及新竹通勤族居多；但李道汶自一線經驗觀察發現，青埔購屋族群近期還多了不少經常出國的「空中飛人」。李道汶進一步說明，這類客群多來自於南部，因入出境需求經常往返桃園機場；之前覺得青埔生活機能不佳，而沒有購買意願，但觀察近兩年在地人潮增加、生活便利度大躍進，加上幾大開發案的話題，對地方有信心，進而來看房與購屋，作為往返國門期間暫時休息的第二住所，成為近期在地購屋的新族群之一。
