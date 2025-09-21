3大建設齊發！西華飯店都更案喊價上看200萬

▲民生重劃區的優勢仍在於交通便利、純住宅環境與高綠地覆蓋率；捷運站近在咫尺，民生汐止線的規劃也帶來利多，區內多座小公園，住宅密度低，生活機能完整。（圖／信義房屋提供）

[NOWnews今日新聞] 隨著西華飯店都更案預期推案單價挑戰200萬元，加上臺北大學BOT案與冠德松山民權公辦都更案啟動，三大建設齊發引來市場對復興民生商圈的關注。信義房屋復興民生店專案經理林亦珈指出，民生重劃區長年以純住宅環境與高綠覆率著稱，近期因新案與利多加持，詢問度有所升溫，區域房市吸引力持續增強。

林亦珈表示，復興民生商圈內以民生重劃區為一大交易熱點，房價長期穩定，電梯華廈成交均價在每坪80至90萬元，屋齡超過50年的公寓約70萬元上下，價格差異主要取決於樓層與屋況。西華飯店都更案的啟動，已帶動市場的想像空間。

西華飯店案依危老條例進行，基地面積約1,049坪，將興建地上25層住宅大樓，共176戶。市場預期未來單價有望站上「200萬元俱樂部」。林亦珈指出，這將成為區域房價新天花板，也可能帶動周邊中古屋價值，尤其重劃區內的電梯華廈，在地段與產品條件上都具優勢，受惠程度值得期待。

民生重劃區的優勢仍在於交通便利、純住宅環境與高綠地覆蓋率。捷運站近在咫尺，民生汐止線的規劃也帶來利多；區內多座小公園，住宅密度低，生活機能完整；再加上長庚醫院與學區資源，自住需求穩定。林亦珈指出，不少原本居住於民生社區的長輩，因行動需求尋找有電梯的住宅，重劃區成為換屋首選。

產品方面，以40至50坪住宅為主，但市場上仍有30坪左右甚至更小的選擇，適合小家庭買方。林亦珈表示，區內買盤結構以自住為主，投資比例低，多為長庚醫院醫師或周邊中小企業主，對地段認同感高，因此好物件一釋出就容易成交。她補充，3,500萬至4,000萬元的中高總價帶是最常見的成交範圍，銷售狀況普遍良好。雖然成交仍受屋況與地段影響，但因生活機能完整且保值性高，未來轉手難度不大。

除了西華飯店案外，臺北大學BOT案與冠德松山民權公辦都更案也為區域增添話題。臺北大學案位於榮星段，由宏匯集團與北大合作，將興建校友會館與產學合作中心，並規劃285個停車位，其中部分未來可望釋出給區域居民，改善老公寓區車位不足的情況。

冠德建設的公辦都更案則位於松山民權段，規劃興建兩棟綠建築大樓，分別為商業辦公與住宅用途。林亦珈認為，雖然不在民生重劃區，但導入智慧生活與綠建築概念，有助於整體商圈的形象與機能提升。

三大建設仍在啟動階段，尚未進入發酵期，但已為市場注入期待。林亦珈認為，西華飯店案將為房價設下新標竿，臺北大學BOT案補強停車與教育資源，冠德公辦都更則帶來綠建築與商業活力，三案的加乘效應，將逐步提升復興民生商圈的機能與形象，市場吸引力有望進一步增強。

