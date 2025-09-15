香港著名建築新地標The Henderson將迎來三間全新餐廳陸續登場，配合創新宴會空間，為訪客帶來匯聚藝術、設計與美食的「登峰之旅」。

由國際著名建築事務所Zaha Hadid Architects操刀設計的The Henderson，將在不同樓層呈獻多元化的頂尖飲食及生活體驗，成為中環飲食文化的新焦點。



此「登峰之旅」由位於5樓的AKIRA BACK餐廳展開序幕。該餐廳由享譽國際的美籍韓裔名廚Akira Back親自主理，並計劃於今年9月正式開業。餐廳整層空間由本地著名建築及室內設計工作室AB Concept掌舵設計，秉承「美食交響曲」為靈感主題，旨在打造一處融合亞洲與西方風味的前衛料理殿堂。設計在空間節奏與視覺層次上獨具匠心，透過動感的空間布局及雅緻風格呼應主廚突破傳統的創新精神，致力為食客呈現非凡的用餐體驗。

廣告 廣告



繼而登上38樓，即是以全球著名山峰命名的Summit 38，此處現已成為中環天際線上的飲食生活新標杆。Summit 38巧妙融合多功能宴會廳與兩間嶄新餐廳空間，分別為Peridot及花雲（Hana no Kumo）。



Peridot由義大利著名設計師Studio Paolo Ferrari主理室內裝潢，採納「自然未來主義」理念，巧妙結合時尚的玻璃燈飾、流線型大理石吧檯，以及象徵典雅的橄欖綠調，塑造出沉浸感十足的社交氛圍。而花雲則由國際頂尖設計公司HBA設計，以京都四季變化作為靈感源泉，憑藉有機曲線、自然材質和隨時間變換的動態燈光，營造出彷彿置身大自然之中的用餐感覺。這兩家餐廳計劃於今年10月正式營運，為中環的飲食版圖注入新生氣。



「登峰之旅」的亮點為位於The Henderson的頂層，於去年啟用的全玻璃天幕宴會廳Cloud 39。作為香港罕見的高空宴會場地，Cloud 39全方位採用玻璃幕牆設計，宛如置身雲端，飽覽城中壯麗天際線與港島景致，勢必成為香港飲食及社交的新熱點。

3大新餐廳登陸The Henderson：AKIRA BACK、Peridot與花雲打造視覺味蕾盛宴

3大新餐廳登陸The Henderson：AKIRA BACK、Peridot與花雲打造視覺味蕾盛宴

3大新餐廳登陸The Henderson：AKIRA BACK、Peridot與花雲打造視覺味蕾盛宴

3大新餐廳登陸The Henderson：AKIRA BACK、Peridot與花雲打造視覺味蕾盛宴

想知道更多關於 #家居改造 #室內設計 #空間運用 資訊，記得追蹤【HomeJournal美好家居】