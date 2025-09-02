3年後2後遺症曝 MIRROR舞者遭大螢幕砸中

▲香港男團MIRROR舞者阿Mo因遭演唱會600公斤螢幕砸中意外癱瘓3年，至今仍無法自主排泄及調節體溫2個後遺症，父親李盛林透露，他靠著信念與復健前行，每個微小突破都被家人視為恩典。（圖／翻攝自阿Mo IG@momo.lky）

[NOWnews今日新聞] 香港男團MIRROR於2022年演唱會發生600公斤大螢幕墜落意外，造成舞者李啟言（阿Mo）頸椎重創，全身癱瘓至今3年仍在復健，其父李盛林牧師近日在第162封代禱信中，罕見透露兒子的最新狀況，意外曝光2大後遺症：「阿Mo依舊無法自主排泄，體溫也難以自行調節，但他始終抱持信念，不放棄復健之路。」

▲阿Mo近日曬出近況照，明顯看得出喉嚨下方還有氣切過的痕跡。（圖／翻攝自阿Mo IG@momo.lky）

父親代禱盼望突破 後遺症仍待克服

李盛林表示，阿Mo不只是被動等待醫療進展，而是積極迎向每天的挑戰，盼望未來透過幹細胞治療或腦機接口找到突破，他形容兒子「即使身處幽暗，仍每日迎向晨光」，走在一條在人眼中幾乎不可能完成的復原之路，任何一點進展，對全家而言都是恩典。

事實上，阿Mo至今仍面臨嚴重後遺症，無法控制體溫時，臉頰會突然灼熱，家人只能以冰水降溫；大、小便雖開始恢復一點感覺，卻仍無法自主排出。李盛林坦言，比起事故後的茫然，如今能看見些許改善，已經遠超當時想像，家人將每個微小突破都視為醫治的證據。

▲阿Mo遭遇意外以來，至今仍有2大後遺症，不僅無法調節體溫，還無法正常大小便。（圖／翻攝自阿Mo IG@momo.lky）

堅持復健傳遞希望 靠輔助可走逾萬步

阿Mo目前已轉往海外接受治療，並在社群分享近況。雖然照片經特效處理，但仍能看出身形比過去圓潤，頸部留有明顯插管痕跡，顯示仍在長期復健中。他透過機械輔助可走出逾13,000步，展現持續奮鬥的決心，也讓粉絲深受感動，盼望奇蹟有朝一日降臨。

