3歲童邊跳彈床 邊飲珍珠奶茶致骾死

【on.cc東網專訊】浙江省台州市一名3歲兒童周日（19日）在遊樂場玩彈跳床時，同時飲珍珠奶茶，結果噎住導致窒息死亡。死者家長事後曾在商場門口擺放大字牌維權，指控奶茶店、遊樂園營運方及商場方均應承擔責任。商場工作人員表示正在協商，政府、警方、法院等多部門介入，會積極配合。

死者一家透露，孩子周日飲用珍珠奶茶後窒息死亡，事發地點位於杜橋寶龍廣場3樓遊樂園，希望其遭遇能給大家帶來警惕，另指控奶茶珍珠尺寸過大、黏性過強正是致死主因，已要求品牌方承擔產品責任缺陷。根據死者家屬擺放大字牌，他們質疑奶茶店未張貼明顯告示，也未口頭告知孩童不可食用，遊樂場也無制止家長攜帶珍珠奶茶進入場地，商場無應急處理預案等。

奶茶店工作人員強調，網上落單程式會有安全提示，內容為「兒童和老人要在看護下食用」。遊樂場也有員工解釋，該家長是偷偷攜帶奶茶進入遊樂區，該區域明文禁止飲食。

