3男被控教唆虛報學歷申請高才通 控方申押後待調查 一人獲准離港兩個月

3 名男子被指 2024 年教唆他人申請「高才通」來港時，虛報獲合資格大學頒授學士學位及已累積至少 3 年工作經驗，被控「為取得入境證而教唆、慫使或促致作出虛假陳述」罪，案件周五（9 日）在沙田裁判法院提訊。



署理主任裁判官鄭紀航押後至 5 月 8 日再訊，其中一被告申請保釋期間到中國內地兩個月，獲官批准。

被告楊冠永（左）、⾺紹雲（右）周五離開沙田法院。（《法庭線》記者攝）

控方：調查涉跨境財務

控方申請押後 4 個月，以待進一步調查，是否涉及其他控罪及跨境財務情況，讓律政司提供進一步法律意見。辯方指，案件再押後 4 個月將歷時超過一年，希望是次為最後一次押後。官指是否最後一次仍言之尚早，但敦促控方加快處理案件。

3 名被告保釋條件包括不得離港，辯方為首被告王亮申請於保釋期間到中國內地兩個月，獲法庭批准。

被指教唆、慫使或促致

作出虛假陳述

3 名被告依次為王亮（41 歲）、⾺紹雲（49 歲）及楊冠永（56 歲），均持香港身份證，被控一項「為取得入境證而教唆、慫使或促致作出虛假陳述」罪。

控罪指，3 人於 2024 年 3 月 29 日或該日前後在香港，教唆、慫使或促致潘姓人士為取得入境證，即一張根據高端人才通行證計劃的入境許可，而作出明知為虛假或自己亦不信為真實的陳述，即申請時聲稱曾獲高才通計劃下的合資格大學頒授學士學位，並在緊接申請前 5 年內，累積至少 3 年工作經驗。

案件編號：STCC1401/2025

