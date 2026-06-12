3男1女涉盜銀行卡大額購物被捕　金額達700萬元

【Now新聞台】3男1女涉盜取他人銀行卡資料進行大額購物被捕。

檢獲的證物包括中成藥、化妝品、智能電話及大批現金。

警方透過分析閉路電視及本地金融機構的交易紀錄，發現有騙徒以電話詐騙或釣魚訊息等方法，盜取他人的銀行資料和扣賬卡，再綁定於電子支付系統，在香港進行大額購物，涉款達700萬元，至少有50個受害人，全部來自內地，又懷疑騙徒再將貨品轉售圖利。

經調查後，警方以串謀詐騙及處理贓物等罪拘捕3男1女，他們介乎32至35歲。

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港島總區科技及財富罪案組高級督察徐蔚瑩：「警方強調，無論犯罪集團如何跨境分工、如何試圖掩飾資金流向，警方一定會和內地及海外的執法機構緊密合作，全力打擊。另外，警方呼籲市民要小心保管自己的銀行資料及網上登入憑證，千萬不要向任何人透露。」

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