3男1女涉盜銀行卡大額購物被捕 金額達700萬元
【Now新聞台】3男1女涉盜取他人銀行卡資料進行大額購物被捕。
檢獲的證物包括中成藥、化妝品、智能電話及大批現金。
警方透過分析閉路電視及本地金融機構的交易紀錄，發現有騙徒以電話詐騙或釣魚訊息等方法，盜取他人的銀行資料和扣賬卡，再綁定於電子支付系統，在香港進行大額購物，涉款達700萬元，至少有50個受害人，全部來自內地，又懷疑騙徒再將貨品轉售圖利。
經調查後，警方以串謀詐騙及處理贓物等罪拘捕3男1女，他們介乎32至35歲。
港島總區科技及財富罪案組高級督察徐蔚瑩：「警方強調，無論犯罪集團如何跨境分工、如何試圖掩飾資金流向，警方一定會和內地及海外的執法機構緊密合作，全力打擊。另外，警方呼籲市民要小心保管自己的銀行資料及網上登入憑證，千萬不要向任何人透露。」
#要聞
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東九龍區警員於本周三(10日)展開代號「麟翼」的執法行動，成功偵破4宗假冒內地官員電話騙案，涉及騙款金額約100萬港元，並成功拘捕一名內地女學生。被捕人將被控一項「以欺騙手段取得財產」罪，案件將於今日(12日)下午在觀塘裁判法院提堂。
HKCERT 指「追回騙款」二次詐騙升溫 提醒慎防假冒平台及釣魚網站
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環聯宣布向遺失香港身份證人士提供免費信貸報告
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上水獨立屋遇竊 七旬女住戶失約480萬元手錶珠寶首飾
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兩男車站附近搶手袋 華婦池袋失800萬日圓
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中國收緊跨境券商監管大網 富途創始人「葉子哥」人在屋簷下
Bloomberg 【彭博】-- 早在中國整治蓬勃發展的券商業務前，億萬富豪李華經常泡在自家App的討論區裡，與一般投資人直接交流。這位富途控股的創始人被用戶稱為「葉子哥」，平常會與投資人討論軟體的小幅升級、交換對產品功能的意見；有人希望拿到公司吉祥物牛牛的數位桌布，他甚至親自回應請求。2021年系統故障後，他寫了一篇長達兩千字的文章向客戶道歉。這種對細節的重視，幫助這位前工程師成為中國金融科技領域的先驅人物之一。然而，一心撲在產品開發上，也往往讓像李華這樣的中國科技奇才在政治層面出現盲點。他這類創業家擅長打造產品與平台，往往走在監管之前。上個月底，中國監管機構突然對富途處以18.73億美元)罰款，原因是對內地居民提供無證交易服務，這是更大規模整治行動的一部分。這項決定令這家在那斯達克上市公司的投資者措手不及，股價下跌超過四分之一。也被罰款的李華個人身家在一天之內縮水17億美元。猝不及防的富途如今必須重新檢視的不只是其技術，還包括如何與影響日益擴大的監管力量共處。北京最新一輪執法行動，已遠遠超越過去對境外投資收益課稅的範疇。隨著監管機關試圖堵住居民透過富途與老虎證券等平台進行海外投資所
iPhone 遭竊裝置保護功能 成功遏止倫敦盜賊
近年倫敦 iPhone 盜竊問題猖獗，盜賊常騎乘機車搶奪後轉售。然而近期數據顯示，被盜 iPhone 遭重新激活的比例大幅下降，主因是 Apple 在 2026 年 3 月透過 iOS 26.4 更新，將「遭竊裝置保護功能」預設為啟用，使盜賊難以重置手機牟利。 保護機制徹底封鎖重置流程 該功能自 2023 年推出，但直至今年才強制開啟。啟用後，關閉「遺失模式」或清除裝置內容等敏感操作，都須通過 Face ID 或 Touch ID 驗證；部分動作甚至需等待一小時，讓受害者在期間內透過「尋找」網路標記裝置為遺失。即使盜賊知道鎖屏密碼，也無法執行原廠重置，從而斷絕轉售管道。 倫敦警方公開讚揚成效 倫敦警察局長 Sir Mark Rowley 在接受 BBC 專訪時坦言，近期「絕大多數」被盜 iPhone 均未被成功重置。他同時呼籲科技公司應進一步強化防盜機制，但也承認 Apple 已顯著改善問題。Rowley 更透露，倫敦警察廳已與 Apple 簽訂情報共享協議，期望能更精準掌握 iPhone 盜竊與銷贓模式。
澳門博監局重申「賭場黑盒子」屬不實訊息
澳門博彩監察協調局重申，近日社交平台持續流傳有關「澳門賭場黑盒子」相關網上訊息純屬謠傳。而近日再持續出現多則「受騙後獲退賭款」之未經核實訊息，並有自稱受害者呼籲他人聯絡特定人士求助，相關訊息更可能涉及詐騙，特此呼籲公眾切勿輕信及轉發未經核實之資訊，謹防上當受騙。 博監局稱，澳門所有娛樂場內運作的博彩設備均受嚴格監管，必須符合法律法規、技術標準及安全要求。各類電子博彩設備在投入使用前，須經博監局認可之第三方機構進行獨立測試，並獲審批後方可啟用。博監局亦透過定期巡查與突擊檢查，對設備軟件版本、封裝完整性及隨機數生成機制等進行實地核查，確保持續合規。近期並無發現任何設備存在異常或違規情況。 對於網上出現個別人士聲稱「因黑盒子受騙後透過非正式渠道獲取退賭款」等說法，博監局重申更無相關事實依據。此類訊息有可能屬詐騙手法，公眾務必提高警覺，切勿輕信。(su/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com
海關檢1.56億元冒牌貨物 包括3萬件冒牌世界盃球衣
【Now新聞台】世界盃明日凌晨揭幕前，海關檢獲近1.6億元冒牌物品，包括3萬件冒牌世界盃球衣，拘捕6人。行動中檢獲約23萬件懷疑冒牌及侵權貨物，包括波鞋、手表，以及3萬件球衣，總值約1億5600萬元。海關指，檢獲的球衣仿真度高，全部是應屆參賽球隊的球衣款式。海關版權及商標跨境調查組高級督察鍾旨惠：「假貨的印刷是比較粗糙，在光線之下分別更為明顯。冒牌球衣是將字印在一整塊平面上，摸上去會明顯感覺到兩者的分別。大部分都是球員版球衣的假貨，如果參考正貨的零售價格，大約港幣1100至1300元左右。我們相信不法分子企圖借世界盃的盛事進行促銷，並提高球員版球衣假貨比例，以增加利潤。」海關在上月26日起採取特別行動，打擊跨境轉運及網上售賣與今年世界盃相關的冒牌及侵權貨品活動，偵破34宗案件，其中29宗涉及跨境轉運，約八成貨品是轉運到美洲，行動中拘捕6人，包括一名跨境貨車司機。海關提醒如果市民想買波衫的話，最好去品牌專門店買，即使不是，都可以留意下貨物的質素，如果是冒牌貨總會有些瑕疵。海關又指，會在世界盃進行期間加強巡查執法，包括打擊非法機頂盒等非法串流裝置的侵權活動。 #要聞
憂恒大訴訟波及自身 據報PwC部分合夥人採取措施保護個人資產 有人考慮離婚
《彭博》報道，恒大集團清盤引起其前審計機構羅兵咸永道中國(內地以普華永道中國品牌營運)部分合夥人的擔憂，憂慮會對其自身財務造成影響。 羅兵咸永道香港及內地分公司的多位合夥人表示，正在評估保護個人資產的策略，以防止公司面臨的法律及監管挑戰最終會對其自身帶來任何財務或法律負擔。有合夥人甚至考慮離婚來保護財產，而另一位合夥人則正在削減子女的教育預算。 恒大清盤人指控羅兵咸永道(PwC)內地及香港關聯公司的審計工作存在「疏忽」及「虛假陳述」，並且已向羅兵咸永道國際及其關聯公司提出訴訟，索償570億元人民幣。 有合夥人表示，他們並未直接參與恒大審計工作，但憂慮清盤人最終可能會對他們提出訴訟。另一個擔憂是，合夥人可能會被要求動用在公司中的股權來彌補任何法律損失，亦擔心公司整體的財務狀況可能會受到影響，進而影響到他們的薪資待遇。 羅兵咸永道中國發言人表示，公司的業務持續表現良好，將繼續專注於為客戶提供高質素服務，將繼續支持公司的員工，並對公司及在內地業務的未來發展進行投入。(mn/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com
突發！多名漁護署人員進入520浪浪加油站狗場
【動物突發】「520浪浪加油站」負責人Bella昨日以涉嫌殘酷對待動物被警方拘捕，涉事病重狗狗「道風」仍在NPV動物醫院留醫，而今日下午，多名漁護署人員走進520浪浪加油站位於元朗八鄉清潭路的狗場，據知多達5輛大車到達，並有多名漁護署帶同捕狗索、身穿保護衣及手套出入。本報正向漁護署了解行動情況。 消息人士表示，下午收到消息知道漁護署會採取行動，並已有5輛大車到達，有人隱約聽到漁護署部署將狗隻帶走。狗場於高位位置現時蓋遮光網遮著，而Bella已開門予漁護署職員進入。 另有傳漁護署會為相關狗隻打晶片。現場所見，約6至7名漁護署職員帶備大量捕狗索，穿著保護衣及手套，不斷出出入入。現場人士聽到狗隻不斷吠叫，但不清楚場內具體情況。 消息人士表示，許多愛護動物人士都很擔心場內狗隻情況，擔心他們環境惡劣，日曬雨淋及其健康狀況。 事緣Bella日前帶狗狗道風到NPV動物醫院就醫，獸醫發現道風後腳有壞死情況，亦有嚴重壓瘡，懷疑被疏忽照顧，因此報警。警方昨日拘捕Bella。另該狗場早前被指在下雨天將多隻狗放籠置於戶外，被質疑虐待動物，惟警方到場了解後認為不涉刑事成分。 本報會繼續跟進情況。 The pos
按揭證券公司首次發行120億港元公募數碼債券
<匯港通訊> 香港按揭證券有限公司(按揭證券公司)今日(6月11日)宣布，在其300億美元中期債券發行計劃下，成功為總額約120億港元等值的首批公募數碼債券(發行)定價。經過一系列成功的預售推廣活動和投資者路演後，相關債券於 2026年6月10日在香港完成簿記建檔和定價。這項具有里程碑意義的交易是迄今為止全球規模最大的數碼債券發行，突然了相關市場的充裕流動性和機構投資者加速認受數碼債券的趨勢。透過是次發行，按揭證券公司亦成為香港首家發行數碼債券的公營機構。此外，當中發行的5年期港元債券是歷來發行年期最長的港元數碼債券，為港元債券市場設立新基準。此次發行的數碼債券包括三筆分別為60億港元2年期、25億港元5年期和30億元人民幣 3年期的數碼債券。該發行借鑒了香港特別行政區政府(香港特區政府)成功採用的數碼債券發行機制，受到多元化的優質機構投資者熱烈追捧。這些投資者包括本地、南向債券通及國際機構投資者，涵蓋多邊開發銀行、中央銀行、銀行、私人銀行、保險公司及資產管理公司。是次發行最高峰期的合計認購金額約240 億港元等值，來自超過100個賬戶。數碼債券於分布式分類賬技術平台上數碼生成，該平台
iPhone 盜竊問題嚴峻 Apple 與倫敦警方合作
倫敦警察廳正嘗試以技術手段遏止當地日益嚴重的智能手機盜竊問題。據《BBC》報道，警方已與 Apple 展開合作，警長 Mark Rowley 表示雙方會共享數據，以掌握「全球概況」，目標是防止被盜裝置被抹除資料後重新啟用，從而降低其轉售價值，減少盜竊誘因。 被盜裝置模式已見效 倫敦與許多城市一樣，多年來飽受智能手機盜竊困擾。最近盜賊手法愈發猖獗，直接從用戶手中搶奪仍處於解鎖狀態的手機，例如透過電單車或電動滑板車在街頭作案，亦有人先偷窺 PIN 碼再行竊。去年倫敦警察廳曾批評 Apple 未配合執法部門建立被盜裝置資料庫，如今情況已改變。Apple 早在 2024 年隨 iOS 17.3 推出「失竊裝置模式」，但直至今年 iOS 26.4 起才預設啟用，令盜賊即使知道 PIN 碼也難以接管 Apple 帳號，降低密碼管理員與 Apple Pay 被盜用的風險。 被搶自動鎖定功能計劃 倫敦警察廳指出，專門搶奪解鎖手機的「搶手機賊」會使用特定軟件重設裝置，但 Rowley 表示 Apple 已解決此問題，近期倫敦大部分被盜手機均未被成功重設。然而，iPhone 仍欠缺類似 Android 的
攜程等7家涉火車票銷售第三方平台被約談
<匯港通訊> 市場監管總局會同中央網信辦、國家鐵路局，針對不當宣傳及不當收集和使用平台用戶個人信息等問題，依法約談攜程(09961)、同程(00780)、去哪兒、飛豬、美團(03690)、智行火車票、高鐵管家等7家第三方平台企業。當局針對其不當宣傳「候補幫搶」及付費選座業務、不當誘導用戶「買長乘短」或「買短乘長」、不當收集和使用平台用戶個人信息等不規範經營問題，要求有關企業嚴格遵守《中華人民共和國反不正當競爭法》《中華人民共和國消費者權益保護法》《中華人民共和國電子商務法》《中華人民共和國個人信息保護法》等法律法規規定，落實主體責任，全面規範火車票銷售經營行為，共同維護鐵路售票市場秩序，保障廣大消費者合法權益。市場監管總局等部門將加大監管執法力度，如發現存在涉嫌違法行為，將依法依規嚴肅處理。(JC)
《大行》高盛：內地跨境投資新規與帳戶審查對匯控(00005.HK)與渣打(02888.HK)盈利實質影響有限
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Paramount收購華納兄弟探索交易獲美國司法部放行
【彭博】-- 知情人士透露，美國司法部已結束對Paramount Skydance Corp.與華納兄弟探索公司1,100億美元合併交易的反托辣斯調查。知情人士稱，這家聯邦反托辣斯機構沒有要求對這項交易作出任何調整。該機構過去幾個月一直在審查這項交易。知情人士因相關決定尚未公開宣布而要求匿名。由加州牽頭的一批州總檢察長也一直在調查這項交易；該交易將使好萊塢五大電影公司中的兩家合併。彭博此前報導稱，各州正準備提起訴訟，阻止這項合併。美國司法部暫未立即置評。Paramount未立即回覆尋求置評的電子郵件。Politico此前報導了美國司法部這一動向。原文標題Paramount Purchase of Warner Bros.
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来源：全国银行间同业拆借中心、中国央行 【彭博】-- 知情人士稱，中國要求大型國有銀行減少在銀行間市場的資金融出，避免市場利率過度脫離政策利率下行。知情人士透露，中國央行近期窗口指導了包括政策性銀行在內的國有大型銀行，要求其嚴格控制在銀行間市場淨融出的規模。因相關信息不公開，知情人士要求匿名。他們表示，此舉旨在對市場流動性預期進行糾偏，以維護政策利率的信號意義與權威性。中國央行未立即回覆通過傳真發送的置評請求。央行此舉表明，官員們不願再坐視貨幣市場利率過低。這種被稱為窗口指導的做法，往往是央行在市場劇烈波動或為調控信貸投放速度時給出的及時指引。在數月來流動性過剩導致市場借貸成本降至多年低點並推動債市大漲後，近幾周央行尋求回籠銀行體系中的部分過剩資金。4月觸及約1.
阿里巴巴和京東股價大跌 先前遭監管部門約談並要求整改虛假宣傳
Bloomberg 【彭博】-- 阿里巴巴和京東的股價大跌，中國監管機構先前約談一些大型電商平台，並要求整改虛假宣傳，這是北京方面針對電商平台無序競爭發出的最新警告。阿里巴巴股價周四在香港一度下跌6.2%，低於預期，這是消費者情緒低迷的跡象。央視報導，市場監管機構也點名批評了拼多多和抖音、小紅書等平台，因在年度購物節期間的促銷活動虛假宣傳。原文標題Alibaba, JD Lead China Selloff After Latest Beijing Warning (2)\--聯合報導 Sangmi Cha、Charlotte Yang.