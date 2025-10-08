港產片兩極化：小品靠補貼、大片靠老本
3簡約公屋螺絲遭剪短 建造業界：不理解為何不作呈報
位於小欖、屯門欣寶路及柴灣常安街的3個簡約公屋項目，發現有組件螺絲被剪短，亦有鐵板螺絲鑽孔被擅自擴大。香港建造業分包商聯會永遠榮譽會長伍新華今早(8日)在電台節目表示，預製組件出現輕微誤差的情況十分普遍，不理解為何不按程序呈報，而是選擇以不當方式處理。
推斷最後階段出現問題
伍新華指，承建商及顧問公司等第三方一般會先在生產工場進行檢驗，完成檢查報告後才會將組件運至香港，推斷今次問題很可能出現在地盤安裝的最後階段。如果接口有出入，只要將螺絲孔擴大，對接下去後加入墊片，再燒焊固定就可以，現場做修改並不難，只要向當局呈報提交「修訂方案」即可，完全不理解擅自改動的原因。
不會即時構成安全風險
伍新華認為，由於香港建築安全標準非常高，因此相信不至於構成即時的安全風險。至於馬鞍山的另一個簡約公屋項目，採用了相近的設計及物料，卻未有出現同樣問題，反映問題源於個別承建商的監督和執行上問題。他強調，整個行業都正推動「組裝合成」建築法，香港在此技術應用上更處於東南亞領先地位，業界應更嚴格遵守程序，維持專業水平。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/3簡約公屋螺絲遭剪短-建造業界-不理解為何不作呈報/606594?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
