3關員土瓜灣被斬案 累計5人被捕 38歲男潛逃6日元朗落網
3名海關人員上周四在土瓜灣定安大廈掃毒期間遇襲受傷，疑兇潛逃6日後，昨在元朗被捕，涉嫌傷人、販運危險藥物、管有攻擊性武器等。警方指，案件至今累計拘捕5人，包括疑兇母親及3名與疑犯屬同一團夥、有黑社會背景的朋友。
海關毒品調查科人員上周四於土瓜灣道80號定安大廈5樓一個單位進行緝毒行動，期間3名關員遭菜刀斬傷，疑兇反鎖自己在屋內後攀窗逃去，案件隨即交由西九龍重案組第二隊接手調查。「刀手」潛逃6日後，昨早於元朗街道緝拿歸案，目前正被扣留調查。被捕38歲疑兇姓胡，警方指，匪徒於逃脫後乘搭的士前往大埔，再轉乘另一架私家車逃走，多日來曾於西貢區、洪水橋及元朗等地匿藏。西九龍刑事部署理高級警司賈錦林表示，警方在調查期間發現有若干人協助逃犯逃走，先後拘捕3男1女，包括38歲胡姓男子和41歲姚姓男子，之後再拘捕一名27歲男子；其中一人已被落案檢控，罪名為協助逃犯。警方亦聯絡疑兇家人，因其61歲母親口供有可疑，亦涉嫌「誤導警務人員」被捕，正保釋候查。
據悉，探員在涉事單位檢獲4公斤海洛英、40克氯胺酮、15克安非他命等毒品，市值共180萬元；同時在疑犯所居單位中檢獲5支氣槍，一把弩及長刀，並在走廊位置檢取一把染血刀，懷疑與案有關。據了解，該犯罪集團由釋囚組成，部分人有毒品案底，疑一個多月前經港珠澳大橋，將毒品運入本港。警方指，3名受傷關員其中一人已出院，另外2人繼續留醫，情況穩定。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/3關員土瓜灣被斬案-累計5人被捕-38歲男潛逃6日元朗落網/617906?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
