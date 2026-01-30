Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

【3香港】5G家用寬頻Wi-Fi 7優惠計劃 限時上台即送AirPods Pro 3

3香港 5G 家用寬頻 Wi-Fi 7，主打「免拉線、插電即用」，特別適合村屋與租戶。現時正推限時優惠，上台即送價值 $1,849 的 AirPods Pro 3！此方案平均月費為$238，不僅豁免每月$28行政費，更包含Wi-Fi 7 路由器免租機費，省下昂貴器材支出。為了消除用戶對 5G 接收的疑慮，3香港提供7日試用保障，確保連線滿意後才正式履行合約。

3香港官網按此

按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！

廣告 廣告

—

日期：即日起至優惠結束

地點：3香港官網

＝＝＝＝＝＝＝

Yahoo 並非買賣一方或其代表或代理，所有交易均由用戶與商戶雙方自行成立及承擔責任，所有資料應以連結頁面內商戶直接提供為準，商戶或會隨時更新相關資訊，恕不另行通知。

想知仲有咩最筍嘅優惠著數？快啲撳入嚟睇下啦！：https://hk.news.yahoo.com/jetso