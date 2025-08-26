3鮮肉大秀好身材！馬志翔在《進行曲》認親

港大 AI 模型辨識精子受精能力
[NOWnews今日新聞] 熱血青春電影《進行曲》在今（26）日舉辦首映會。其中，在《我們六個》飾演父女的馬志翔、黃薇渟，這次轉換身分，變成主任與老師，另一位在《我們六個》同樣有精彩演出的潘親御也在電影中現身，被說根本是認親大會。除此之外，小鮮肉3人組牧森、劉育仁、余杰恩還在片中大方展現半年來的健身成果，主持人精闢分析3人身材，稱余杰恩有性感胸毛走「野獸派」，直接笑翻全場。
《進行曲》變認親大會 《我們六個》馬志翔、黃薇渟、潘親御全現身
馬志翔、黃薇渟近期合作夯劇《我們六個》飾演一家人，動人表演讓許多觀眾留下深刻印象，兩人在《進行曲》分別飾演主任與老師，雙雙貢獻出精湛演技，彼此也掛保證《進行曲》不只是熱血、歡樂，而且充滿青春回憶，更有許多親情、友情的感人橋段，催淚指數絕對不輸給《我們六個》。此外，在《我們六個》同樣有精彩演出的潘親御，在《我們六個》戲裡是飾演少年版的大兒子，同樣是眼淚擔當，黃薇渟則是成年版的大姊，兩人還在現場喊爸爸，讓網友笑稱彷彿打開時空膠囊，讓《我們六個》一家人在《進行曲》首映跨時空團聚。而馬志翔也透露角色前後有非常大的反轉，自認是好的反派。
小鮮肉3人組引注目 余杰恩被說是野獸派
此外，電影《進行曲》也釋出3帥化身男團的跳舞影片，原來是3帥獻出玉女偶像蘇慧倫經典名曲〈追得過一切〉熱力舞蹈，電影中這首驚喜出現的90年代當紅歌曲，更讓3位主角在緊湊的訓練生活中擠出時間練舞，結果大家都非常喜歡且滿意，監製陳慧如表示：「這是沒有出現在電影正片裡，純粹送給影迷們的禮物，這個可愛的MV總算還是在我堅持下做出來了，唯一的目的就是希望讓觀眾更喜歡演員們，也對電影更有興趣」，同樣也引起不少粉絲熱烈討論。
3位小鮮肉登場時，相較於宣傳初期的靦腆，如今已經變得相當成熟、應對得宜，3帥異口同聲表示這部電影是編導苦心籌備多年的大場面大製作電影，絕對是你沒看過的國片題材，他們也在片中大膽展現壯碩肌肉，風格也各有不同，主持人更笑虧牧森精瘦又壯、劉育仁胸肌大，余杰恩則有性感胸毛走「野獸派」，精闢分析笑翻全場。
《進行曲》電影包場破百場 將在8月29日正式上映
《進行曲》將在今年8月29日正式上映，電影集結《角頭－大橋頭》導演姜瑞智、《痞子英雄首部曲》編劇陳慧如以及《聽見歌再唱》監製陳鴻元攜手合作，並由3位新生代鮮肉男神牧森、劉育仁、余杰恩共同主演，電影目前包場破百場，觀影破萬人！預備接棒年度火熱票房氣勢，目前更在亞洲賣出多國版權，包括泰國、緬甸以及寮國，新馬地區及香港都在陸續準備上映，東南亞各地詢問度極高，就連BL大國泰國都認證《進行曲》的小鮮肉非常可口養眼。而導演姜瑞智，也在《進行曲》首映會最後獻上億萬導演愛的抱抱，祝福進行曲抱出好票房。
