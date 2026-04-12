3 國際萬能卡 韓國 30天 30GB 限速無限上網電話卡 超值價 HK$120.00｜即買即用

3 國際萬能卡 韓國 30天 30GB 限速無限上網電話卡 現售 HK$120（原價 HK$150，減 HK$30），減幅達 20%。此卡由 3 香港推出，提供30GB數據流量及無限上網，適合長時間在韓國旅遊的用戶使用。

該卡採用 KT 4G LTE 網絡，確保在主要城市有穩定的上網速度，並可分享數據使用，對於需要多部設備上網的旅客特別有用。此外，該卡的有效期為30天，不需要擔心使用期限的問題，非常方便。

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整體嚟睇，3HK 韓國 30天 30GB 限速無限上網電話卡現價 HK$120 提供不錯的性價比。如果你計劃在韓國旅遊，這個價格相對合理，值得考慮。要留意的是，卡片最後啟用日期為2023/12/31，需在此之前啟用。

3 國際萬能卡 韓國 30天 30GB 限速無限上網電話卡

優惠碼：暫無

價格：特價 HK$120.00 (原價 HK$150.00，慳 HK$30)

購買連結：https://anlander.com/products/3-30-30gb

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