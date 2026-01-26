錦綉花園 5 億工程︱公契限小業主權利 地政：無法找到審批紀錄
3 種 AirTag 配件造型，打造個性化潮流指標
AirTag 幫你找到鎖匙、銀包、背包，但外觀就只是一個圓餅，實用是實用，型格就談不上。但如果你本身已經是 AirTag 重度用家，或者準備入手幾粒分別掛在行李、鑰匙圈和寵物牌，不如參考一下 Yahoo Tech為你整理的幾款設計感配件，將 AirTag 變成你每日出門的潮流小配飾。
AirTag 貓貓鑰匙圈
這款貓貓鑰匙圈是來自台灣設計師品牌 5 centimeters 的手工布藝作品，同時也是一款實用的 AirTag 保護套。造型設計上以慵懶、搞怪的貓咪姿態為原型，有伸展、蜷縮等多種生動造型，線條簡潔又充滿治癒感。採用純棉布料與刺繡工藝製作，質感獨特。同時支援客製底布顏色、貓咪花色，還能繡上名字，甚至可以依照用家貓咪的照片來打造專屬造型。
Pinkoi 特價 HK$69.7 ｜原價 HK
$75.7
Airtag 感應磁扣皮套
來自品牌 TPSY 的手工皮革 AirTag 保護套鑰匙圈，主打質感與實用性兼具的設計風格。選用了植物鞣牛皮材質，加上精細的手工縫線，兼具耐用性與質感。水滴型感應磁扣設計簡約流暢，搭配鑰匙環，可掛在鑰匙、包包或行李箱上，適合講究質感的使用者。提供淺棕、深棕、酒紅等多種皮革原色，其且可以免費敲印英文字母及數字，滿足不同風格。
Pinkoi 售價 HK$175.6
Tech21 EvoArt 護殼 (2 個裝)
Tech21 EvoArt AirTag 護殼專為慶祝馬年而設計，與著名藝術家陳粉丸合作，巧妙融合傳統與現代藝術。護殼以陳粉丸特有的剪紙技法呈現，融合粉紅色、紅色、橙色和黃色等暖色調，完美展現新一年的活力與樂觀精神。護殼加入了防撞技術設計，有效保護 AirTag 免受日常碰撞和刮擦，並配備防 UV 配方，持久保持色彩鮮明。護殼還隨附 2 個可替換的登山扣，方便靈活地與鎖匙、背囊或旅行用品搭配使用。
Apple 官網售價 HK$218
