3 香港及 3SUPREME 正式開售 iPhone 17 系列 月費$124 起 機價減高達 $1,450

和記電訊（香港）旗下 3 香港 及 3SUPREME 宣佈 iPhone 17 系列正式在港開售。為配合大量果迷取機需求，旺角 3Shop 及銅鑼灣 3SUPREME 店特別提早至早上 8 時營業，並於尖沙咀「1881」加設期間限定首日取機中心，方便客戶即場領取新機。

優惠詳情

月費計劃 $124 起，簽約 24 個月可享高達 $1,450 淨機折扣。

3 香港及 3SUPREME $458 世界 Plan：包括 70GB 世界數據，覆蓋 222 個地區，並附送多重禮遇： 高達 $1,350 iPhone 17 折扣 + 指定滙豐信用卡額外 $100 優惠 Apple Watch Series 11 / Ultra 3、AirPods Pro 3、AppleCare+ 高達 $700 折扣 申請 5G 寬頻連 Wi-Fi 7 Router，全期減超過 $2,000 免費台北來回機票一張 免費增值服務（三選一）：兩年旅遊保險、手機更換服務 Lite、或 24 個月 PIA VPN 免費 KABU PASS 銀會籍 3 個月及 9 折餐飲優惠



eSIM 全面支援

3 香港及 3SUPREME 已全面支援 iPhone 17 系列 eSIM 及快速轉移服務。客戶可透過 My3 App 或 3SUPREME App 自助辦理。

3 香港客戶每年可享首三次免費更換 eSIM

3SUPREME 客戶更可享 無限次免費更換 eSIM

設有專線（3166 8792）解答相關查詢

首日取機中心體驗

於尖沙咀「1881」的限定取機中心，早鳥客戶除可優先領取新機外，更可獲贈塑形運動環（價值 $1,680）及 USB-C 充電線，現場亦設按摩椅，讓客戶在等待期間舒緩疲勞。

