3.3萬高才逗留期限已屆滿 53%申請續簽 約94%已獲批
「高才通計劃」自2022年底推出以來，反應十分理想。勞工及福利局局長孫玉菡今早(31日)在社交平台發文，指截至本月中，各項人才入境計劃共收到逾57萬宗申請，批出近40萬宗，期間共有約26萬名人才攜同家人抵港。「高才通計劃」超過12萬名人才獲批，畢業於世界頂尖大學佔8.8萬人，當中超過四成來自海外優秀學府。截至今年12月中，共約3.3萬名高才的逗留期限已屆滿。入境處共接獲當中17,615名高才按計劃提交續簽申請，續簽申請率約為53%。在已處理的19,031宗申請當中，17,875宗獲批，獲批率約94%。
「八大中心」戰略定位
孫玉菡提到，香港在今年發布的《2025年世界人才排名》中，位列亞洲第一，肯定政府招攬人才工作的成功。展望未來，局方會繼續對準香港「八大中心」戰略定位的人力需求，適時優化措施，加強培育本地相關人才，同時進一步提升人才庫的多元性及人才計劃的成效。
孫玉菡又指，宏福苑大火後社署總動員上下2,000多名社工，推出「一戶一社工」特別支援措施。各大小社福機構亦迅速為受影響人士提供物資和緊急居住等援助，未來將繼續透過「一戶一社工」全力長期支援居民，與居民一起走過復常之路。
