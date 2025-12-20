30歲男子感染侵入性腦膜炎雙球菌 沒有外遊目前情況穩定

【Now新聞台】一名30歲男子感染侵入性腦膜炎雙球菌，目前情況穩定。

衞生防護中心指，該名男子周四開始出現發燒、全身乏力及嘔吐等徵狀，翌日到仁濟醫院急症室求醫，並須留院治療，之後一度神智模糊及失語。他的腦脊液樣本經化驗後，證實對腦膜炎雙球菌呈陽性反應，臨床診斷為腦膜炎。

中心初步調查顯示，病人在潛伏期內沒有外遊，其家居接觸者至今均沒有出現病徵，會繼續進行調查。

本港今年累計錄得11宗侵入性腦膜炎雙球菌感染。

#要聞