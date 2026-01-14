Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

「30歲還穿Uniqlo該醒了」引戰文掀「衣品價值」熱話！親民品牌也能穿出高級感，張曼玉、許光漢、林家謙也穿

「30 歲還穿 Uniqlo 該醒了」？ 近期 Threads 上的一則引戰文，直接引爆「衣品價值」熱議！文中將穿親民品牌與「低價值」綁定，認為 30 歲後仍選擇 Uniqlo 是品味停滯，這樣的言論自然瞬間遭大批網友反擊。事實上，衣品從不依附價格標籤，張曼玉、許光漢等明星都愛穿 Uniqlo，用實際造型證明親民品牌也能穿出高級感。（Threads貼文按此）

【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報

廣告 廣告

不少公認有品味的明星，私下也常選擇親民品牌的服飾！如張曼玉在小紅書分享的日常穿搭中，就曾多次出現 Uniqlo 的基礎款 Tee，簡單搭配飾品便能展現隨性自然的感覺。

Screencap from 張曼玉@小紅書

而型男許光漢不僅作為品牌大使演繹過 UNIQLO : C 系列的新款，他日常也很常選擇 AIRism 系列的T恤來搭配牛仔褲，造型給人簡潔清爽的印象。舞台造型華麗的林家謙，私下穿搭亦常以簡約舒適的風格為主。

Uniqlo 旗下亦有多個注重設計與質感的系列，也常與設計師或品牌合作。例如與設計師 Christophe Lemaire 合作的 Uniqlo U 系列、與 JW Anderson 的聯名系列等，這些聯名作品在面料和剪裁上都十分講究，兼具實穿性與設計感。

其實衣品的關鍵從來不受限於品牌價格，而是在於穿搭者的審美與氣場。懂得挑選適合自己身形、氣質的單品，並通過適當的搭配與配飾運用，即使親民品牌也能穿出專屬的個人風格與高級感！

Uniqlo 2026 春季系列推薦：

按此到Uniqlo官網

女裝 縷空開胸外套 [長袖] 484939 $129

SHOP NOW

女裝 縷空開胸外套 [長袖] 484939 $129

女裝 / 男女通用 休閒直腳長褲 (褲內襠長 69-72cm) 483285 $199

SHOP NOW

女裝 / 男女通用 休閒直腳長褲 (褲內襠長 69-72cm) 483285 $199

男女通用 休閒拉鏈連帽外套 485735 $249

SHOP NOW

男女通用 休閒拉鏈連帽外套 485735 $249

男裝 Milano 羅紋外套 484403 $399

SHOP NOW

男裝 Milano 羅紋外套 484403 $399

女裝 EZY 寬版直腳牛仔褲 (褲內襠長 73-77cm) 482281 $299

SHOP NOW

女裝 EZY 寬版直腳牛仔褲 (褲內襠長 73-77cm) 482281 $299

女裝 柔軟羅紋圓領 T 恤 [長袖] 479590 / 474400 / 483468 $99

SHOP NOW

女裝 柔軟羅紋圓領 T 恤 [長袖] 479590 / 474400 / 483468 $99

不是許光漢都著到好睇UNIQLO穿搭！「日本女生視角」配襯低成本男裝，分析「男生如何穿才最加分」

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

潮流時尚：

GU找來前Marni創意總監Francesco Risso入主！首系列預計2026秋冬亮相＋與UNIQLO出聯名

UNIQLO買什麼不踩雷？Threads網民瘋傳秋冬必收清單 最平75折買人氣單品：極暖茄士咩T恤、寬鬆衛衣

UNIQLO羽絨外套最強王者誕生！日媒實測Top 3排名大公開 第1名被封「北海道級別」保暖神器