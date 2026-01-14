「30歲還穿Uniqlo該醒了」引戰文掀「衣品價值」熱話！親民品牌也能穿出高級感，張曼玉、許光漢、林家謙也穿

跑前不要再拉筋了！動態暖身更有效
「30 歲還穿 Uniqlo 該醒了」？ 近期 Threads 上的一則引戰文，直接引爆「衣品價值」熱議！文中將穿親民品牌與「低價值」綁定，認為 30 歲後仍選擇 Uniqlo 是品味停滯，這樣的言論自然瞬間遭大批網友反擊。事實上，衣品從不依附價格標籤，張曼玉、許光漢等明星都愛穿 Uniqlo，用實際造型證明親民品牌也能穿出高級感。（Threads貼文按此）
不少公認有品味的明星，私下也常選擇親民品牌的服飾！如張曼玉在小紅書分享的日常穿搭中，就曾多次出現 Uniqlo 的基礎款 Tee，簡單搭配飾品便能展現隨性自然的感覺。
而型男許光漢不僅作為品牌大使演繹過 UNIQLO : C 系列的新款，他日常也很常選擇 AIRism 系列的T恤來搭配牛仔褲，造型給人簡潔清爽的印象。舞台造型華麗的林家謙，私下穿搭亦常以簡約舒適的風格為主。
Uniqlo 旗下亦有多個注重設計與質感的系列，也常與設計師或品牌合作。例如與設計師 Christophe Lemaire 合作的 Uniqlo U 系列、與 JW Anderson 的聯名系列等，這些聯名作品在面料和剪裁上都十分講究，兼具實穿性與設計感。
其實衣品的關鍵從來不受限於品牌價格，而是在於穿搭者的審美與氣場。懂得挑選適合自己身形、氣質的單品，並通過適當的搭配與配飾運用，即使親民品牌也能穿出專屬的個人風格與高級感！
Uniqlo 2026 春季系列推薦：
女裝 縷空開胸外套 [長袖] 484939 $129
女裝 / 男女通用 休閒直腳長褲 (褲內襠長 69-72cm) 483285 $199
男女通用 休閒拉鏈連帽外套 485735 $249
男裝 Milano 羅紋外套 484403 $399
女裝 EZY 寬版直腳牛仔褲 (褲內襠長 73-77cm) 482281 $299
女裝 柔軟羅紋圓領 T 恤 [長袖] 479590 / 474400 / 483468 $99
