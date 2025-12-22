30秒極速劫10億日圓 主腦在內15人落網 贓款下落不明

頭版

上環上周四(18日)發生巨額劫案。兩名經營虛擬貨幣及奢侈貨品的日本公司職員，前往上環一間找換店兌換10億日圓、折合港幣5,000萬元的巨款時，突遭3名持刀劫匪極速搶走4個裝有巨款的行李箱，並乘坐賊車逃去。經連日調查，警方拘捕15名本地人，部分人有黑社會背景；並以串謀行劫罪起訴7人，包括主腦。涉案巨款下落不明，警方正循不同方向調查，包括為何賊人會知道巨款和受害人在涉案地點出現。

港島總區刑事部(行動)警司冼國明 港島總區重案組第一隊總督察文智陽

港島區重案組至今拘捕15人，包括11男4女，年齡由20歲到69歲，均為本地人，有人報稱無業，有人報稱地盤散工，部分人有黑社會背景。其中6男1女涉串謀行劫被起訴，包括主腦，不排除更多人被捕。涉案巨款目前仍然下落不明，警方正積極追查，暫不便透露詳情。

港島總區刑事部(行動)警司冼國明簡介案情指，案發於上周四早上9時，兩名經營虛擬貨幣及奢侈貨品日本公司職員前往上環永樂街一間找換店，兌換一筆市值約10億日圓、折合5,000萬港元的巨款。兩人途經永樂街33號時，3名賊人從私家車跳下，其中一人手持約20厘米長的牛肉刀。賊人指嚇職員，並搶走4個裝有巨款的行李箱，登上賊車逃離現場。初步調查發現，賊人逃離現場時，將4個行李箱轉移至接應的七人車，原本賊車棄置在附近的蘇杭街。

團夥精心策劃 手法熟練快捷

港島總區重案組第一隊總督察文智陽形容，搶劫團夥是「精心策劃」及有「一定兇暴性」。他指，事主遇劫前，賊人已在附近埋伏；當事主出現，賊人隨即駕車駛前劫走款項，再開車逃離現場，「整個過程約在30秒內完成，手法相當熟練及快捷」。他續指，距離案發現場不遠，便與一輛接應車輛會合，車上兩名賊人協助搬走行李箱，合作性相當高。文智陽表示，觀察到匪徒有明確及仔細分工，例如踩線、現場落手犯案，以及安排逃離現場等。

文智陽續指，警方在案發現場附近找到第一輛涉案車輛，當中發現相信是賊人使用過的牛肉刀，一些使用過的口罩和曾飲用的飲品。警方其後亦在新界找到接應車輛，惟未發現有關證物。此外，警方目前已檢取被捕人士的相關證物，包括案發時所穿的衣物。

循不同方向調查 包括是否有內應

冼國明表示，目前正循不同方向調查，例如為何賊人如何得知受害人當日攜大量現金出現，以及是否有人作內應等。至於案發當日拘捕的持雙程證內地男子，他當日的行李箱裝有外幣，且身上藏有第一部毒品，警方指暫時沒有證據顯示他與案件有直接關係，目前已獲准保釋，他與案件的關係仍有待調查。

冼國明表示，本案性質十分嚴重，匪徒光天化日持武器犯案，警方予以譴責。警方呼籲，任何人如有案件相關資料，可與港島總區重案組1B隊聯絡，電話6892 3098。

