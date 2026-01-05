30隻短吻果蝠闖校園 嘉道理農場呼籲讓蝙蝠留在原處

嘉道理農場暨植物園表示在過去3周，接獲3宗關於短吻果蝠進入校園的求助個案(嘉道理農場暨植物園圖片)

嘉道理農場暨植物園表示在過去3周，接獲3宗關於短吻果蝠進入校園的求助個案，當中牽涉約30隻短吻果蝠個體，更有一些出現受傷的情況。園方提醒當發現蝙蝠棲身於屋苑、學校的外牆或建築物內，應讓蝙蝠留在原處，並確保牠們有空間離開。

園方近期接獲3宗個案，其中兩宗求助個案位於同一地點，是兩所相鄰的學校。團隊到場勘察後發現校內雖無短吻果蝠常棲息的蒲葵樹，但附近的一個私人屋苑內有3棵被大幅度修剪的蒲葵樹。園方解釋一般而言，短吻果蝠日間會留在蒲葵葉下休息，黃昏至晚上才會外出活動。園方相信蒲葵樹被修剪時，牠們仍然在樹下休息，且突然被驚醒，慌忙逃走到附近建築物尋找臨時安身之所。

事實上，蝙蝠是受野生動物保護條例保護，任何騷擾、驚擾、破壞棲息地，導致動物受傷的行為均屬犯法。園方指出在修剪植物時，如發現任何野生動物如雀鳥及蝙蝠正在棲息，應避免修剪植物而驚擾牠們。大眾可能對蝙蝠有負面印象，然而牠們在生態系統中擔當了非常重要的角色，不少植物依靠果幅傳播花粉及種子；而食蟲性蝙蝠亦會捕食大量蚊蠅等害蟲。

應讓蝙蝠留在原處

如發現蝙蝠棲身於屋苑、學校的外牆或建築物內，園方呼籲讓蝙蝠留在原處，並確保牠們有空間離開。通常牠們正在尋找新的家園，暫居建築物數天後便會自行飛走。

如果遇到受傷或無法飛行的動物，可聯絡以下機構：

1. 愛護動物協會 2711 1000

2. 漁農自然護理署 1823

3. 嘉道理農場暨植物園的野生動物拯救中心 2483 7200或 6713 9881

愛護動物協會及漁農自然護理署會將接收到的野生動物送到嘉道理農場暨植物園的拯救中心接受適當的檢查及治療。



