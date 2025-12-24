專訪︱港產「女忍者」黃敏婷苦練七年奪世一
30 年熱潮不減，寶可夢如何通殺老中青？The Pokémon Company 親解「全平台制霸」背後佈局｜Tech 人講
在科技日新月異、遊戲壽命越來越短的今天，為何寶可夢這個 IP 依然能讓 70 後到 10 後都乖乖「入坑」？
由 90 年代一部 Game Boy 黑白機，到今日人手一部 iPhone 狂刷《Pokémon TCG Pocket》，寶可夢（Pokémon）這個 IP 即將邁入 30 大關。在科技日新月異、遊戲壽命越來越短的今天，為何寶可夢這個 IP 依然能讓 70 後到 10 後都乖乖「入坑」？
Yahoo Tech HK 編輯 Eric 專訪了 The Pokémon Company 亞洲推廣部代表加藤先生，從市場策略、平台生態到備受爭議的譯名風波，拆解這間「IP 工廠」如何適應全球遊戲和潮流生態。
打破「主機 vs 手遊」對立，打造「多入口」生態圈
近年手遊市場強勢，由《Pokémon GO》到近期大熱的《Pokémon TCG Pocket》，令人不禁懷疑：寶可夢是否要由 Console（主機）轉型做 Mobile（手遊）廠？
加藤先生在訪問中給出了一個很 Tech 的答案：「入口論」。
「我們視所有平台——無論是手機、Switch 主機還是實體卡牌——為通往寶可夢世界的不同『入口』。」
對於官方而言，平台之間不存在「互相搶客」。加藤先生強調，他們不會強硬地要求手遊玩家轉化為主機玩家，而是相信內容的連動性。對於 Z 世代，手機可能是第一個接觸點；對於老玩家，主機則是情懷。只要進入了這個生態圈，IP 的價值就能流動。
實體卡的「數位化」轉身，是互補而非競爭
《Pokémon TCG Pocket》在全球爆紅，實體卡牌玩家（TCG）最擔心的是：以後還有人玩實體卡嗎？
加藤先生對此派了定心丸，並點出一個有趣的「回流現象」。他指出，App 與實體卡並非競爭關係，反而是互補。
「我身邊有不少朋友，是因為 App 的自動化教學才弄懂規則，結果反而對實體卡產生興趣，想體驗線下對戰。」
同行的官方人員補充，《TCG Pocket》主打「收藏」與「輕量化」，降低了入門門檻；而實體卡則提供深度的競技體驗。這招「以虛帶實」，成功讓更多人跨越了 TCG 複雜規則的高牆。
直面「比卡超」情懷，互聯網時代的「統一語言」
作為香港 Fans，最痛的始終是 2019 年「比卡超」統一名稱為「皮卡丘」及「寶可夢」。這在當時引發了巨大的社群迴響。
面對這個敏感話題，加藤先生沒有迴避。他感性地表示，官方非常理解並高度尊重舊譯名承載著香港人珍貴的童年回憶。
但他從全球連結的角度解釋了背後的商業邏輯：「在互聯網高度發達的今天，資訊是全球同步的。統一中文名稱，是為了打破華語圈內的語言隔閡。」這是一個為了讓台灣、香港及所有華語區粉絲能擁有「共同關鍵字」、共享社群話題而不得不做的艱難決定。
老手玩深度、新手玩廣度，目標是「親子同樂」
30 年的 IP，如何同時滿足想在《寶可夢傳說 Z-A》尋求硬核挑戰的 40 歲大叔，以及剛看 YouTube 的 10 歲小學生？
加藤先生揭示了「分層營銷」的藝術：
針對資深玩家： 透過像《寶可夢傳說 Z-A》這類主機大作，革新戰鬥系統，提供深度挑戰與新鮮感。
針對新世代： 利用在地化（廣東話）動畫、手機 App 及玩具周邊，鋪設無壓力的入門磚。
「我們最終的願景是打破世代隔閡。最近在官方大會上，我們看到越來越多『親子檔』一同參賽，這正是我們最想看到的畫面。」
編輯後記：香港是亞洲的「最強雷達」
訪問中，加藤先生特別提到香港市場的獨特性——「極高的資訊敏銳度」。他形容香港粉絲是亞洲的風向球，對周邊地區（如台日）的動態瞭若指掌。
「如果一個活動在香港能成功，通常在亞洲其他地區也能成功。」
這句話或許解釋了為何寶可夢在香港的活動越做越大。加藤先生預告，今年 12 月在香港舉辦的官方大會，規模與人數預計將創歷史新高。
寶可夢的成功在於它不執著於單一載體。它將自己變成了一種「語言」，無論你是用 Game Boy 還是 iPhone，無論你叫它比卡超還是皮卡丘，只要你丟出精靈球，我們就是同路人。
