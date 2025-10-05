中秋節｜「暴龍媽媽」製作環保薯條盒燈籠
300公斤江蘇大閘蟹已抵港 商戶稱價格較去年降約一成
【Now新聞台】時隔近九年，再有大閘蟹直接從內地供港，首兩批共300公斤、來自江蘇省的大閘蟹已經在本港市面出售。有商戶表示，運輸成本減低，大閘蟹價格比去年平約一成。
這個眼穴，按一按牠，牠很精靈、眼仔郁郁。這麼生猛的大閘蟹，幾個小時前還在江蘇，身上還掛有正貨標籤。
相隔近九年，終於有大閘蟹再次直接從內地進口至香港。九龍城這間食品店率先買入約100斤直送大閘蟹，佔整體大閘蟹貨源，約兩至三成。負責人稱，一直跟大閘蟹養殖場商討，希望逐漸增加直送大閘蟹佔比。
食品店負責人陳先生：「很新鮮，兩、三個小時就直達香港，以往經韓國或馬來西亞來港，最少也要四至七日，有時延誤、抽檢，可能要再遲兩日 ，變了整個星期才來到，蟹沒有那麼新鮮。今年零售價比往年起碼便宜10%，如果可以直運下來，可能會下調15%左右。」
有市民專程來買直送大閘蟹跟家人做節。
孫先生：「因為香港的衞生檢疫，我們非常放心，內地能直接到香港，是通過了好好的檢疫，認真的檢疫，而且是負責任的檢疫，我們吃起來很放心。這個大概有幾百塊錢，很便宜，價格也不高，非常好，我們也非常滿意。」
想挑選優質大閘蟹 ，老闆說可以按蟹的眼和腳，有反應即代表「生猛」，還可以反轉按牠們的肚，如果結實就「夠肥夠靚」。
2016年食環署驗出有內地大閘蟹致癌物二噁英超標，內地之後停止發出供港批文。環境局表示，政府和國家海關總署一直就內地大閘蟹供港安排保持溝通。
#要聞
海關搗破製毒工場拘兩人
【Now新聞台】海關在葵涌搗破一個製毒工場，拘捕兩名男子。 行動中檢獲2.5公斤懷疑可卡因及293克懷疑霹靂可卡因，估計市值約210萬。海關周五在葵涌截停兩名可疑男子，發現他們身上藏有毒品，於是將他們拘捕及押解到附近一個住宅單位，在單位內檢獲這批毒品，相信為區內一個製毒工場。海關指，兩名被捕男子包括一名非本地人士。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
阿爾山市酒店爆滿 遊客入住療養院過夜
【on.cc東網專訊】內地十一及中秋長假期間，不少景區人滿為患。在內蒙古自治區興安盟阿爾山市，酒店幾乎爆滿，有遊客上周五（3日）宣稱只能入住疑似由醫院改造的賓館。on.cc 東網 ・ 10 小時前
天氣報告｜間中有狂風驟雨 最高氣溫約31度
【Now新聞台】本港今日(10月5日)天氣預測，吹強風程度偏東風，初時離岸及高地間中吹烈風。大致多雲，間中有狂風驟雨、雷暴及猛烈陣風。海有大浪及湧浪。稍後驟雨減少，轉吹東南風，風勢逐漸減弱。日間最高氣溫約31度。 展望中秋節天色好轉，但早晚部分時間多雲。隨後一兩日大致天晴，日間酷熱。#要聞now.com 新聞 ・ 12 小時前
屯門中年漢暈倒屋內 妻揭發送院不治
【on.cc東網專訊】屯門有人暈倒亡。今日(4日)清晨6時05分，一名女子報案，懷疑其丈夫於龍門路45號富健花園一單位內暈倒。救護員接報到場，發現姓郭(48歲)男事主倒臥在上址一房間。郭男昏迷被送往屯門醫院搶救，其後被證實死亡。案件列作「送院時死亡」，郭男死因有on.cc 東網 ・ 1 天前
限時6折任食大閘蟹+片皮鴨！九龍海逸君綽酒店海雲天突發優惠 人均$448任食150分鐘／再送蠔皇鮑魚金錢／泰式酸辣翅
踏入食蟹季節，不少餐廳、酒店都陸繼推出大閘蟹套餐，而位於紅磡的九龍海逸君綽酒店中菜廳海雲天突發於KKday推出「150分鐘任食大閘蟹及片皮鴨」限時6折優惠，折後人均只需$448即可任食大閘蟹及片皮鴨之外，更有多款特色菜色如鴨崧脆多士、大良鮮奶卷、涼瓜炆鴨件、手拍青瓜、芥末雲耳仔等，非常抵食！今次海雲天優惠午市及晚市都適用，更足足有150分鐘無限任食，保證大家夠時間慢慢食、慢慢歎！Yahoo Food ・ 1 天前
DesignerCo香港站亞博館開鑼 匯聚逾百人氣IP 「香港館」展示香港玩具史
被譽為藝術設計界年度聖事的DesignerCon正式宣布強勢進軍亞洲，並選定香港作為其亞洲總部及首航據點。而由Supercon Hong Kong主辦、香港設計中心協辦，首屆「2025 DesignerCon Asia Artist World Expo——Hong Kong Station（DCon HK 2025）am730 ・ 4 小時前
屯門點心店女工遭壓麵機夾手送院治理
警方今日(5日)早上7時26分接獲報案，指屯門新墟啓民徑15至45號一間點心店發生意外，一名女工人工作時，被壓麵機夾傷手。消防員接報到場拯救，女事主清醒被送往屯門醫院治理。警方正調查事件。am730 ・ 10 小時前
林曉培久違登台演出 再唱代表作《心動》感動全場
【on.cc東網專訊】台灣歌手林曉培近日久違現身音樂派對活動，與一眾新世代歌手同場交流，身為樂壇前輩的她獻唱經典歌曲《心動》，感動全場。提到與年輕歌手打成一片，她笑言：「遇到很多很不一樣的藝人朋友，新一代的歌手，所以感覺有挖到寶。」她又透露近期全心投入創作：「在東方日報 OrientalDaily ・ 9 小時前
中秋叮叮及輕鐵免費搭 其中7路線通宵行駛
【on.cc東網專訊】為慶祝中秋佳節，俗稱「叮叮」的電車以及輕鐵服務明天(6日)將全日免費，且乘搭次數不限。是次活動今年為第5年舉辦，相較往年新增免費乘搭輕鐵優惠。而活動名冠名的「輕鐵叮叮樂」主題輕鐵及電車亦於新界西北及港島行駛，以宣傳活動。on.cc 東網 ・ 7 小時前
屯門銀圍站輕鐵列車急剎停 8名乘客受傷
一輛輕鐵今早11時多駛至蔡意橋站期間突然急剎車，至少8名乘客受傷，由救護車送往屯門醫院治理。 一名老翁傷勢較嚴重 涉事的輕鐵列車突然急剎車，導致多名乘客跌倒或發生碰撞。至少8名乘客受傷，其中一名老翁傷勢較嚴重。車長報警求助，駛至銀圍站停下，傷者由救護車送院檢查。港鐵公司及警方正調查事件。 港鐵表示，今am730 ・ 1 天前
佐敦嚴重交通意外 有私家車相撞後衝上行人路 據報至少 8 人受傷︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】佐敦道近上海街交界今日（ 5 日）下午約 2 時發生嚴重交通意外，有私家車相撞後剷上行人路，造成至少 8 人受傷，其中兩人重傷倒地。Yahoo新聞 ・ 6 小時前
中秋｜鴨膶月餅只此一家 青衣大歡喜餅家鐵盒派清 熟客苦等「雙白」出爐｜Yahoo 新聞
【Yahoo 新聞報道】明天是中秋佳節，傳統餅舖大歡喜餅家再迎來每年最忙碌的日子。《Yahoo 新聞》日前到餅舖，見大歡喜第二代負責人余潤榮和弟弟余潤宗在廚房內不停手揉饀焗餅。雖是平日上班時間，但顧客絡繹不絕，每位都買 2 個至半打月餅不等，亦有人買餅後專程折返，在門口等候新鮮出爐的雙黃白蓮蓉月餅。Yahoo新聞 ・ 10 小時前
現場直擊｜佐敦五車連環相撞釀八傷 警拘肇事私家車司機
【Now新聞台】上海街與佐敦道交界發生5車相撞意外，釀成多人受傷，本台記者劉倩桐下午四時許身處車禍現場，指其身旁的灰色私家車早前由佐敦駛向西九龍期間，已先後與兩部巴士及一輛私家車相撞，其後再駛至現場佐敦道與上海街交界時，再撞向一輛白色私家車，導致該輛私家車失控，剷上行人路撞倒途人。現場可見肇事的灰色私家車嚴重損毀，停在行人過路處中間，而警方已拘捕該私家車司機，並押同他到肇事私家車蒐證。至於被撞的白色私家車亦嚴重損毀，事件中有八人受傷，幸各傷者俱清醒。有目擊者表示，肇事灰色私家車當時車速頗快，警方仍在現場調查意外原因。 #要聞now.com 影音新聞 ・ 5 小時前
佐敦道5車相撞 至少8人受傷 老翁捱撞浴血倒地
佐敦發生嚴重交通意外，警方今日(5日)下午2時03分接報，指佐敦道有3架私家車及2部巴士，5車相撞，共8人受傷，當中有2名途人被撞倒，其中一名男途人腳部骨折，網上圖片可見其腳部浴血，明顯扭曲變形。從網上影片可見，一輛灰色私家車沿佐敦道往海傍方向行駛，馳至庇利金街時撞到一輛九巴，私家車及後再撞另一巴士，並途至上海街十字路am730 ・ 5 小時前
【759阿信屋】今期熱選（05/10-09/10）
759阿信屋推出今期熱選限時優惠，Marinfood海膽焗烤芝士粒 $16.9/件、農心香辣/米脆蝦條 $17.8/2件、759阿信屋阿根廷野生刺身大紅蝦 $96/件、Vina Eguia 西班牙真相酒莊特級陳釀紅酒 $238/2件、Marinfood歐洲山櫻木煙燻芝士 $19.9/件！YAHOO著數 ・ 9 小時前
基孔肯雅熱｜本港新增兩宗輸入個案
【Now新聞台】本港新增兩宗基孔肯雅熱輸入個案。其中一名61歲男子住薄扶林貝沙灣，上月尾曾到佛山和珠海；另一名24歲男子住柴灣興華二邨，上月尾到過江門。兩人現時住院，情況穩定，他們的家居接觸者正接受醫學監察，現時沒有出現病徵。衞生防護中心認為，兩名患者在外遊期間感染。本港今年累計26宗基孔肯雅熱輸入個案。不斷更新｜基孔肯雅熱疫情總覽#要聞now.com 新聞 ・ 3 小時前
油麻地電器舖起火 濃煙冒出籠罩街道
【on.cc東網專訊】油麻地發生火警。今午(5日)2時28分，上海街469至471號地下一電器舖失火，多名途人見狀報案。消防接報到場，出動一隊煙帽開動一條喉灌救，暫時無人受傷。受火警影響，現場一段上海街需要封閉。on.cc 東網 ・ 6 小時前
紅磡海心公園傷人案︱30 歲兇徒疑為露宿者 與傷者不相識 不排除言談中刺激疑犯情緒︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】紅磡海心公園昨日（5 日）中午發生傷人案，兩名中國籍男子分別為 37 歲及 20 歲，在公園涼亭內遭一名 30 歲中國籍姓韓男子以生果刀襲擊，兩人身中多刀，送往伊利沙伯醫院搶救，情況危殆。警方正全力追緝涉案男子。Yahoo新聞 ・ 5 小時前
「雞排哥」爆紅 工作量暴增拒絕休息
【on.cc東網專訊】江西省景德鎮市一名男子擺攤賣炸雞扒期間頻繁爆出金句，獲「雞排哥」之稱。面對不少顧客趁十一中秋長假前來，他日前坦言工作量確實增加，也略感疲憊，不過仍將全勤出攤，盡可能調整工作及精神狀態，透過最飽滿熱情歡迎五湖四海朋友來玩。on.cc 東網 ・ 7 小時前
九肚山獨立屋疑遭爆竊 失逾21萬財物
九肚山發生爆竊案。警方今日(5日)清晨6時許，接獲一名53歲姓周男子報案，指其位於九肚山馬鞅徑8至12號綠怡小築獨立屋有窗被損毀，屋內有搜掠痕跡，懷疑遭到爆竊。 警方接報到場，經初步點算，相信有共值約4.5萬的首飾，以及現金17萬元被盜走。經初步調查，案件交由沙田警區刑事調查隊第三隊跟進，暫列爆竊，未有人被捕。am730 ・ 9 小時前