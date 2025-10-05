300公斤江蘇大閘蟹已抵港 商戶稱價格較去年降約一成

【Now新聞台】時隔近九年，再有大閘蟹直接從內地供港，首兩批共300公斤、來自江蘇省的大閘蟹已經在本港市面出售。有商戶表示，運輸成本減低，大閘蟹價格比去年平約一成。

這個眼穴，按一按牠，牠很精靈、眼仔郁郁。這麼生猛的大閘蟹，幾個小時前還在江蘇，身上還掛有正貨標籤。

相隔近九年，終於有大閘蟹再次直接從內地進口至香港。九龍城這間食品店率先買入約100斤直送大閘蟹，佔整體大閘蟹貨源，約兩至三成。負責人稱，一直跟大閘蟹養殖場商討，希望逐漸增加直送大閘蟹佔比。

食品店負責人陳先生：「很新鮮，兩、三個小時就直達香港，以往經韓國或馬來西亞來港，最少也要四至七日，有時延誤、抽檢，可能要再遲兩日 ，變了整個星期才來到，蟹沒有那麼新鮮。今年零售價比往年起碼便宜10%，如果可以直運下來，可能會下調15%左右。」

有市民專程來買直送大閘蟹跟家人做節。

孫先生：「因為香港的衞生檢疫，我們非常放心，內地能直接到香港，是通過了好好的檢疫，認真的檢疫，而且是負責任的檢疫，我們吃起來很放心。這個大概有幾百塊錢，很便宜，價格也不高，非常好，我們也非常滿意。」

想挑選優質大閘蟹 ，老闆說可以按蟹的眼和腳，有反應即代表「生猛」，還可以反轉按牠們的肚，如果結實就「夠肥夠靚」。

2016年食環署驗出有內地大閘蟹致癌物二噁英超標，內地之後停止發出供港批文。環境局表示，政府和國家海關總署一直就內地大閘蟹供港安排保持溝通。

