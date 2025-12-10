31人在尖東酒店飲宴後食物中毒 疑乳豬出事

【Now新聞台】31人在尖東一間酒店飲宴後食物中毒。

受影響的20男11女2至75歲，衞生防護中心指他們上周六在千禧新世界香港酒店大宴會廳參與中式婚禮晚宴後，2至27小時先後肚痛肚瀉，全部人毋須入院情況穩定。

他們於宴會曾進食乳豬等多種共同食物，現場調查發現乳豬過早製作，在儲存過程中可能與生的食物交叉污染及未有徹底翻熱，已指示酒店暫停供應涉事食物及清潔消毒。

