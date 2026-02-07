31 歲男網上稱大年初一金鐘站放炸彈 涉兩罪被捕 警檢獲懷疑仿製槍械｜Yahoo

警方接報指有人聲稱會於農曆初一在金鐘港鐵站放炸彈，昨日以「炸彈嚇詐」罪拘捕一名 31 歲男子。（警方直播截圖）

【Yahoo 新聞報道】警方接獲市民報案，有人聲稱會於農曆大年初一在港鐵金鐘站放炸彈。疑犯在線上遊戲的玩家討論區上，以文字表示會放炸彈。警方分析情報後，昨日（6日）在沙田拘捕一名 31 歲本地男子，並在其住所內搜出 3 支懷疑仿製槍械，現正扣留調查。

警方今日（7日）下午交代案情，指 1 月 27 日接報，一名遊戲玩家在網上表示年初一會在金鐘站放炸彈。中區重案組第三隊分析情報，並於昨日在沙田拘捕涉案的 31 歲男子，涉嫌「炸彈嚇詐」及「管有仿製槍械」。該名男子與家人同住，報稱無業。警方稱正調查其犯案動機，至於疑犯住所則沒有檢獲炸彈。

中區警區刑事總督察許諾指出，炸彈嚇詐是嚴重罪行，一經定罪最高判處監禁 5 年；管有仿製槍械亦屬犯罪，一經定罪最高判處監禁 3 年，呼籲切勿以身試法。許又感謝兩名熱心市民舉報，指他們在遊行平台發現有人聲稱放炸彈，「非常機警報案」，令警方即時調查及成功拘捕疑犯，呼籲市民「見疑即報」。