31 歲高級督察參與飛虎隊遴選受傷 昏迷送院搶救多日後不治 或將安排死因研訊︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】一名警員於本月 4 日在南丫島對開海面參與警隊特別任務連（俗稱「飛虎隊」）的「進階遴選」測試時失去知覺，被送往醫院搶救，並延至今日（10 日）晚上不治。警務處處長周一鳴表示，港島總區會繼續跟進事件，並將提交死因報告，交由死因裁判官決定是否需要進行死因研訊。
事發於當天中午 12 時，飛虎隊正在南丫島對出海面舉行測試，項目包括跳水、游水及潛水。其中一名考生在完成跳水後身體感到不適並失去知覺。該名考生隨即被送往瑪嘉烈醫院接受治療，並進行了腦部手術。
據了解，該考生為一名 31 歲的男高級督察，在警隊服務超過九年，現職機動部隊教官。
警隊向該名人員的家人致以深切慰問，並承諾提供一切可行的協助及支援。警隊強調一直將人員安全放在首位，已即時暫停相關遴選程序，並全面檢視，以避免同類意外再度發生。
將要求提交死因報告
警務處處長周一鳴表示，該名警員於本月 9 日晚間較早時候，在家屬、朋友及同袍陪伴下走完人生最後一程。
周一鳴表示，飛虎隊當時在遴選過程的一個環節中，該名考生失去知覺，隨即被送往瑪嘉烈醫院接受急救和腦部手術。他指出，該名不幸離世的同事姓黃，終年 31 歲，於 2016 年加入警隊，並於 2021 年晉升為高級督察。周一鳴稱，該名同事年青有為、具備毅力且表現優越，對此感到非常痛心，並會為他的家人提供一切適切的協助。
周一鳴憶述，在 4 日中午 12 時的飛虎隊「進階遴選」中，其中一個測試項目包括跳水、潛水及游水，該名考生在跳水後失去知覺。現場的醫療隊已即時施以急救，並安排將他送往瑪嘉烈醫院。
處長又提到，在周年遴選過程中，包括體能、基本遴選及進階遴選，考生都需要先通過驗身程序，並會提供保護裝備，例如頭盔、潛水衣、手套等。每個測試環節都會詢問考生當時的身體狀況是否能夠繼續。
周一鳴表示，港島總區會繼續跟進事件，並將提交死因報告，交由死因裁判官決定是否需要進行死因研訊，至於其他細節則未能進一步披露。
