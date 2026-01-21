32歲女子赴美手提行李藏胡椒噴霧 涉違反《火器及彈藥條例》被捕

香港國際機場近日已發生多宗出境旅客攜帶違禁品案件。(資料圖片／蘇文傑攝)

機場警區昨日（20日）接報，指機場保安人員為出境旅客進行安全檢查期間，發現一件手提行李內藏有違禁物品，該件手提行李屬於一名打算前往美國的32歲本地女子。機場警區人員接報到場，經初步調查後，以涉嫌違反《火器及彈藥條例》拘捕該女子。根據調查顯示，該女子涉嫌於其手提行李內藏有一枝懷疑胡椒噴霧。該女子獲淮保釋候查，案件交由機場警區刑事調查隊第五隊跟進。



警方發現，有部份旅客因不同原因攜帶違禁物品，如伸縮棍、鐵蓮花、子彈殼或胡椒噴霧由香港出境到外地。然而，根據香港法例，攜帶違禁物品上機（不論寄艙或手提行李）均屬違法，一經定罪，最高刑罰可判處監禁5年，切勿以身試法。

